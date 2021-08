Atalan führt Regie von außen

Drei A-Ligisten sind im Fußball-Kreispokal gefordert, dem Wettbewerb, der die Saison faktisch einläutet. Die Aufgabenstellungen sind dabei durchaus unterschiedlich.

SW Havixbeck – VfL Senden (So., 15 Uhr)

Senden als Landesligist ist eine hohe Hausnummer in diesem Wettbewerb, und SWH-Coach Mario Zohlen will den Pflichtspielauftakt ins richtige Licht gesetzt wissen. „Für uns gehört das Spiel eindeutig noch in den Vorbereitungsplan“, sagt er, zumal der Kader zum jetzigen Zeitpunkt „eher in einem kleinen körperlichen Tief steckt. Das war so zu erwarten. Die richtige Saison geht ja erst später los.“

Die ins Aufgebot gerückten ehemaligen Juniorenspieler sieht er gut in der Spur. „Wir geben ihnen die Zeit, die sie brauchen, aber sie präsentieren sich vielversprechend.“

Fort. Schapdetten – Warendorfer SU (So., 15 Uhr)

Mit dem Duell zweier A-Ligisten startet die „Mission“ von Fortunas neuem Coach Christopher Muck. Der 31-jährige Spielertrainer, der als Innenverteidiger am wertvollsten für die Elf ist, geht „sehr gespannt“ an die erste Aufgabe heran. Das hat auch mit dem Gegner zu tun. „Ich verfolge die WSU schon lange, ein interessanter Verein, ein Team mit Perspektive.“

Live erleben wird er es nicht, weil er Sonntag verhindert ist und das Coachen Torwarttrainer Matthias Stüper überlassen muss. „Ich denke, wir dürfen zuversichtlich sein, haben gute Resultate erzielt und viel Einsatz gezeigt.“ Noch aber ist das 23-köpfige Aufgebot nicht komplett. Die Sommerzeit reißt Lücken.

SV Sprakel – GS Hohenholte (So., 16 Uhr)

Beim münsterischen B-Ligisten ist der gelb-schwarze A-Ligist wohl Favorit. Trainer Lukman Atalan hat versucht, in neun Testspielen mehr als nur Hinweise auf die Verfassung und das Potenzial seiner Elf zu bekommen. „Ich bin zufrieden. Wir haben ein paar richtig gute Partien gezeigt“, sagt der aktuell von Knieschmerzen Geplagte, der als mitspielender Coach ausfällt. Von draußen will er Regie führen. „Wir nehmen das Spiel sehr ernst, und wir wollen es gewinnen.“ Er schätzt Sprakel als vornehmlich kämpferisch auftrumpfenden Gegner ein und vermittelt dies seinem Kader auch. „Es kann eckig werden!“ Patrick Wilhelmer, Serwen Agirman und Leon Marquardt stehen nicht parat.