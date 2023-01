B-Jugend-Mädchen der JSG belegen den letzten Platz

Zwar hatte des Turnier der weiblichen B-Jugend für die Gastgeberinnen hervorragend begonnen, am Abend blieb für die JSG Havixbeck/Roxel aber nur der letzte Platz.

Zwar hatte des Turnier der weiblichen B-Jugend für die Gastgeberinnen mit einem 6:2-Sieg gegen den Ligakonkurrenten DHG Ammeloe/Ellewick hervorragend begonnen, am Abend blieb für die JSG Havixbeck/Roxel nach drei dann folgenden Niederlagen aber nur der letzte Platz.

Die eindeutig stärkste Mannschaft im mit Oberliga-Teams gespickten Teilnehmerfeld stellte der TV Borken, der sich mit 8:0 Punkten klar durchsetzte und die Krone aufsetzte.

Dreikönigsturnier 2023: Turniere der weiblichen B- und D-Jugend Guten Sport sahen die Zuschauer in der Baumberg-Sporthalle am Freitag bei den Turnieren der weiblichen D- und B-Jugend. Foto: Johannes Oetz Knapp war es im Kampf um Platz zwei zwischen der SG Iserlohn-Sümmern und dem FC Schüttorf 09. Beide Mannschaften hatten nach vier Partien 4:4 Punkte auf dem Konto, doch Iserlohn das um zwei Tore bessere Torverhältnis. Die DHG Ammeloe/Ellewick landete schließlich vor dem Team des Turnierausrichters. Auch hier waren beide Mannschaften mit 2:6 Zählern punktgleich, die DHG hatte jedoch ein um zwei Tore besseres Torverhältnis.

„Wir haben heute vier Spielerinnen aus der C-Jugend dabei. Nicht etwa, weil zu viele fehlen, sondern weil die Mädels einfach gut sind“, hatte JSG-Trainer Mohamed Zendeh vor dem Turnier erklärt. Seine Mannschaft steht derzeit in der Münsterlandliga auf dem dritten Platz. „In der nächsten Saison wollen wir die Oberliga-Qualifikation spielen“, so der Coach. Wie stark die Gegnerinnen bei positivem Ausgang der Quali dann sein würden, konnten er und sein Team beim DKT schon mal am eigenen Leib erfahren.