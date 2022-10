Baumberge-Teams haben Heimrecht

In der Kreisliga A 2 Münster stehen der SV Bösensell, Fortuna Schapdetten und GS Hohenholte allesamt vor Heimspielen. Anpfiff ist jeweils am Sonntag um 15 Uhr.

Bezirksliga-Absteiger SV Bösensell ist nach der Niederlage im Spitzenspiel bei Wacker Mecklenbeck, der ersten für den SVB, wieder auf den zweiten Platz zurückgefallen, ist aber punktgleich mit dem alten und neuen Tabellenführer. Nun empfangen die Schwarz-Gelben den SV Rinkerode am Helmerbach. Die offenbar remisscheuen Gäste haben nach vier Siegen und vier Niederlagen sieben Punkte weniger auf dem Konto als Bösensell.

Ihre bisher letzte Partie gewannen die Rinkeroder beim TuS Ascheberg mit 3:0. Dieser ist am Sonntag bei Fortuna Schapdetten zu Gast. Die Fortuna ist nach dem 1:1 im Nachbarschaftsderby bei SW Havixbeck auf Platz neun zurückgefallen. Die Ascheberger sind Elfter – von den Schapdettenern trennt sie allerdings nur ein Punkt. Für beide Mannschaften ist es das erste Aufeinandertreffen in der „neuen“ Kreisliga A 2. Die Fortuna hat in der vergangenen Saison noch in der inzwischen aufgelösten Staffel A 3 gespielt.

Das Team von GS Hohenholte ist nach der Niederlage in Ottmarsbocholt auf Platz zwölf zurückgefallen. Rein tabellarisch ist es am Sonntag klarer Außenseiter. Die Gäste von GW Amelsbüren sind Tabellenvierter, haben fünf Punkte mehr auf dem Konto als die Hohenholter und dazu noch ein Spiel weniger absolviert. Dabei sind die Grün-Weißen erst in diesem Sommer als Meister der B-Liga ins Fußballkreis-Oberhaus aufgestiegen.