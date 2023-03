Bike-Team Baumberge startet bei Rennen in Oosterhout

Lange hatten die Kinder der XCO-Abteilung des Bike-Teams Baumberge auf diesen Tag gewartet, nun war es so weit und sie nahmen an einem Rennen in den Niederlanden teil.

„XCO“ steht für „Cross-Country Olympics“ und ist ein Weltcup-Rennformat, das die Fahrer über hügelige Strecken mit technisch anspruchsvollen Abfahrten, Waldwege, felsige Pfade und Hindernisse führt – und das nicht nur einmal. Die Strecken sind so natürlich wie möglich gehalten, beinhalten aber immer wieder künstliche Abschnitte, die es zu überwinden gilt. Die Fahrer starten gemeinsam in einem Massenstart und sind, je nach Kategorie und Streckenführung, zwischen ein und zwei Stunden unterwegs.

Erfahrung sammeln stand im Vordergrund

Insgesamt acht Mädchen und Jungen der „BTB-Young Guns“ machten sich mit ihren Eltern und Trainern auf den Weg, um am ersten Rennen in Oosterhout an den Start zu gehen. Im Vordergrund stand, Erfahrungen für die Rennsaison zu sammeln.

In großen Starterfeldern bis zu 45 Athleten und einem anspruchsvollen Parcours gingen die BTB-Kids in ihrer jeweiligen Altersklasse auf die Strecke und stellten ihr Können unter Beweis. Alle BTB-Teammitglieder freuten sich über gute Platzierungen und nahmen wertvolle Erfahrungen mit nach Hause. An diesem Wochenende steht ein weiteres Rennen in Holland und außerdem das Finale des NRW-Cross-Cups in Radevormwald auf dem Programm der XCO-Abteilung.