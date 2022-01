Blicke, Anläufe und Schuhmarken

Beim Elfmeter ist der Torhüter in aller Regel der Außenseiter. Dennoch kann auch er dem Erfolg auf die Sprünge helfen – so wie es Jens Lehmann und sein „Informant“ Oliver Kahn vor dem Elferschießen 2006 gegen Argentinien taten. Einen Zettel im Stutzen, so wie damals, haben die heimischen Keeper eher weniger. Ihre Tricks und Kniffe haben sie dennoch.

„Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ – den Titel dieser Erzählung des späteren Nobelpreisträgers Peter Handke habe er nie so richtig nachvollziehen können, sagte einmal Sepp Maier, der wesentlich mehr Ahnung vom Innenleben eines Keepers hat als der Schriftsteller. Tatsächlich ist es so, dass der Torhüter beim Elfer nichts zu verlieren hat, der Druck liegt auf dem Schützen. Dennoch kann man dem Erfolg auch als Keeper noch auf die Sprünge helfen – so wie es Schlussmann Jens Lehmann und sein „Informant“ Oliver Kahn vor dem Elferschießen im WM-Viertelfinale 2006 gegen Argentinien taten. Einen Zettel im Stutzen, so wie damals, haben die heimischen Keeper eher weniger. Ihre Tricks und Kniffe haben sie dennoch.

Malte Wilmsen (GW Nottuln): Die eine Taktik gibt es nicht. Das ist eher ein Mix aus unterschiedlichen Faktoren, und es kommt natürlich immer auf die jeweilige Situation an. Manchmal kennt man den Schützen und seine bevorzugte Ecke, manchmal ist man auch durch den Trainer schon im Bilde. Oliver Glaser etwa war immer sehr gut informiert über Gegenspieler, die bei einem Elfer zum Zuge kommen könnten. Dann kann auch das Verhalten des Schützen einiges verraten: Wo geht sein letzter Blick beim Hinlegen des Balles hin, wie läuft er an? Ganz wichtig ist es, möglichst lange stehenzubleiben. Das kann viele Schützen schon mal verunsichern.

Tim Schölling (SV Bösensell): Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn ein Schütze ganz auffällig in die eine Ecke sieht, er dann meist in die andere schießt. Aber immer darauf verlassen kann man sich nicht. In der D-Jugend habe ich mal den Tipp bekommen, selbst eine Ecke anzutäuschen. Beim ersten Mal hat es gleich funktioniert. Aber das klappt ebenfalls nicht immer. Manchmal nehme ich mir auch von vornherein vor, in die rechte – oder linke – Ecke zu springen. In dem Fall ist alles andere eh egal.

Das eine Erfolgsrezept gibt es nicht

Felix Bußmann (SW Havixbeck): Ich habe da kein Erfolgsrezept, ich entscheide das immer spontan. Wichtig ist, den Spieler vor dem Schuss möglichst lange zu beobachten. Wie stellt er sich zum Ball, wie läuft er an? So weiß man, ob er Links- oder Rechtsfuß ist. Rechtsfüßer schießen vom Keeper aus gesehen öfter nach rechts, bei Linksfüßern ist es umgekehrt.

Patrick Hinkerohe (GS Hohenholte): Ich analysiere immer den Spielertypen, schaue mir etwa an, wie er anläuft, und dann handle ich instinktiv. Und natürlich versuche ich immer so lange stehenzubleiben wie möglich. Im Jugendbereich, beim TuS Hiltrup oder bei Borussia Münster, haben wir bei Turnieren manche Siebenmeterschießen gewonnen, aber im Seniorenbereich sind Elfmeter eher selten.

Marc Zimmermann (Arminia Appelhülsen): Mein Vater, der selbst Keeper war, hat mir immer gesagt: ,Ein Rechtsfüßer schießt immer in die linke Ecke, vom Schützen aus gesehen.‘ Das ist tatsächlich oft so, aber nicht immer. Ich biete dem Schützen oft eine Ecke an, indem ich kurz vor dem Schuss einen halben Meter in die falsche Ecke mache. Ansonsten: Viel bewegen auf der Linie, um den Schützen nach Möglichkeit zu verunsichern. Als Jugendlicher habe ich viele Elfmeter gehalten. Aber im Seniorenbereich wird so hart und platziert geschossen, dass man immer auch eine Menge Glück braucht.

Lange warten vor dem Absprung

Jannik Fleige (GW Nottuln 2): Wenn der Schütze bereits angelaufen ist, mache ich schon mal einen Schritt in eine Ecke. So manches Mal überlegt er es sich dann kurz vor dem Schuss doch noch anders. Ganz wichtig ist, nicht zu früh abzuspringen. Sonst kann sich der Schütze doch noch die richtige Ecke ausgucken.

Christian Thier (SW Havixbeck): Ein einfaches Erfolgsrezept habe ich nicht. Ich schaue mir den Schützen beim Anlauf an, auch seine Fußstellung. Eine Chance, dass er das Fußgelenk kurz vor dem Schuss noch groß drehen kann, hat er ja nicht. Auch ob es ein Rechts- oder ein Linksfuß ist, kann entscheidend sein. Man schießt ja lieber mit der Innenseite, weil man den Schuss damit besser kontrollieren kann.

Levi Eigen (Arminia Appelhülsen): Ich beobachte die Gegenspieler schon während des normalen Spielverlaufs. So bekomme ich einen ersten Eindruck: Wer ist technisch versiert, wer versucht es eher mit Gewaltschüssen? Ich schaue mir auch die Schuhe an, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt: Manche Modelle werden eher von Technikern benutzt, andere Marken von Spielern, die es über die Kraft versuchen. Die Techniker schießen dann eher aufs lange Ecke, die Gewaltschützen eher aufs kurze. Damit habe ich bislang eigentlich ganz gut gefahren.