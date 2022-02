Chris Abstiens: Aus der Kette auf die Bank

Chris Abstiens wechselt ab sofort vom Fußballplatz auf die Trainerbank. Der 28-jährige bisherige Innenverteidiger von SW Havixbeck unterstützt die Schwarz-Weißen von nun an neben Coach Mario Zohlen und dem spielenden Co-Trainer Jens Könemann als zweiter Assistent.

Das gäbe auch eine hübsche Pointe, denn Abstiens ist hauptberuflich Bankangestellter. Andererseits ist das Thema zu ernst, um darüber Witzchen zu machen. Denn der Münsteraner beendet seine Karriere in noch relativ jungen Fußballerjahren nicht freiwillig. Seit Jahren wird sein Kickerdasein von Verletzungen begleitet: von Problemen mit dem Knöchel über einen Leistenmuskelabriss bis hin zur Schultergelenksprengung.

Langwierige Verletzungen – und hartnäckig: „Ich hatte in der Hinserie schon wieder Probleme mit dem Abriss“, blickt der 28-Jährige zurück. „Am Ende war ich schon wieder sechs Wochen raus.“ Abstiens traf eine Entscheidung: „Mit Blick auf meine Arbeit, das begleitende Studium und meine Freundin, mit der ich ja auch Zeit verbringen möchte, habe ich mich entschlossen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.“

Mario Zohlen, Trainer des A-Ligisten Havixbeck, hat Verständnis für die Entscheidung, bedauert sie aber ausdrücklich: „Chris ist ein sehr, sehr guter Fußballer mit einem hervorragenden linken Fuß.“ Der Coach und der bisherige Spieler schätzen sich. Sie lernten sich kennen, als Abstiens 2015 vom Bezirksligisten TuS Altenberge zur gleichklassigen DJK Wacker Mecklenbeck wechselte – die damals von Zohlen trainiert wurde. Ein Jahr lang coachte er Abstiens im DJK-Trikot.

Als es den Coach im Sommer 2020 von der SG Telgte zu SW Havixbeck zog, „war Chris ein Grund, warum ich gewechselt bin“, erinnert sich Mario Zohlen. Seinen Ex-Spieler hatte es nach einem einjährigen Gastspiel beim Bezirksligisten Gievenbeck 2 2019 in die Baumberge gezogen.

Für Abstiens ist SWH so etwas wie sein Herzensverein – obwohl er in Laer geboren wurde und der dortige TuS 08 sein Heimatverein ist. Der Kontakt zu den Schwarz-Weißen kam zustande, als er nach Münster in eine WG zog und dort gemeinsam mit SWH-Spieler Johannes Franke wohnte. Die beiden wurden Freunde und Teil einer „Havixbecker“ Clique. Von dieser kicken Franke und Julius Mersmann noch heute in der Mannschaft des A-Ligisten.

Abstiens war bis zuletzt nicht nur wegen seiner spielerischen Qualitäten und seiner Erfahrung ein wichtiger Teil der Mannschaft, sondern auch wegen seiner langjährigen Verbundenheit mit einem Großteil des Teams. „Es wäre doof gewesen, wenn er uns ganz verloren gegangen wäre“, so Trainer Zohlen.

Also machten der Chefcoach und Jens Könemann, spielender Co-Trainer der Schwarz-Weißen, ihrem nun ehemaligen Innenverteidiger das Angebot, dem Verein auf der Trainerbank erhalten zu bleiben. Und Abstiens musste nicht lange überlegen. „Ich sehe das als eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, so der 28-Jährige. „So kann ich weiter Kontakt zu den Jungs halten.“ Und er könne bei Bedarf bei den Übungseinheiten für Jens Könemann einspringen. Der spielende Co-Trainer ist jüngst wieder Vater geworden. „Ich sehe mich selbst als Unterstützung für die Mannschaft, Mario und Jens“, sagt Abstiens. „Und da ich über fast keine Trainererfahrung verfüge, werde ich auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen.“

Das Ende ist offen. Die Vereinbarung gilt (zunächst) nur bis zum Ende der Rückrunde. „Ob das über den Sommer hinausgeht, muss man sehen“, sagt Chris Abstiens.