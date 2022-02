Corona: SW Havixbeck und GW Nottuln haben spielfrei

Für die Landesliga-Teams von SW Havixbeck (Männer) und GW Nottuln (Frauen) bleibt am Wochenende der Ball im Schrank. Ihre Partien wurden wegen Corona abgesagt.

Das SWH-Team von Florian Schulte muss an diesem Wochenende wieder pausieren.

Für die Landesliga-Teams von SW Havixbeck und GW Nottuln bleibt am Wochenende coronabedingt der Ball im Schrank. Die ursprünglich für diesen Samstag, 19. Februar, um 15 Uhr angesetzte Begegnung der Nottulner Handballerinnen von GW Nottuln beim SC Münster 08 wurde auf den 15. Mai (Sonntag), 16 Uhr, verlegt. Am kommenden Sonntag sollten die Männer von SW Havixbeck um 18 Uhr den Tabellenletzten DJK Sparta Münster empfangen. Am Mittwoch sagten die Gäste ab. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.