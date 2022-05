Das Bangen geht bei SW Havixbeck weiter

Die Überraschung blieb aus. Mit 28:33 unterlagen die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck dem SC Münster 08. Damit müssen sie weiterhin um den Klassenerhalt zittern.

Gegen die Münsteraner hatte sich die Mannschaft von Trainer Florian Schulte einiges ausgerechnet, doch die Hoffnung starb bereits in der ersten Hälfte, als die Gäste eine Schwächephase der Hausherren zur Vier-Tore-Führung nutzten.

Die Habichte starteten nervös, fingen sich aber wieder und drehten das Spiel dank ihres treffsicheren Maximilian Beumer. Beim 10:10 (20.) war der Hausherr wieder dran, doch die viel zu löcherige SWH-Abwehr ließ sich von den gut eingespielten 08ern immer wieder aushebeln. Mit einem 14:18-Rückstand ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel wollten die Hausherren eigentlich noch einmal alles in die Waagschale werfen, doch das Gegenteil trat ein. Havixbeck verwarf und Münster 08 traf. Nach fünf Minuten in der zweiten Hälfte waren die Gäste aus der Domstadt auf 22:15 enteilt. Es gelang der SWH-Deckung einfach nicht, gegen die eingespielte Truppe von 08-Coach Kay Sparenberg Zugriff zu bekommen. Immer wieder ließen sie sich entweder im Eins-gegen-Eins austanzen oder klebten bei Würfen aus dem Rückraum am Kreis. Mit Maximilian Beumer erreichte nur ein Havixbecker Normalform, während sein Bruder Johannes mit sich haderte. Lediglich Co-Trainer Christian Mühlenkamp zeigte seinen Mitspielern bei einem Kurzeinsatz in Abwesenheit von Ruben Weltmann, dass man auch von Außen treffen kann. Ansonsten kam von dort nichts. Das Fehlen der Langzeitverletzten Jonas Lügering und Joshua Schmidt war unübersehbar. „Ich hatte mir von meiner Mannschaft mehr versprochen“, war der SWH-Coach entsprechend angefressen.

Die Blicke richten sich nun gespannt auf das kommende Wochenende. Am Samstag steigt um 18 Uhr das vorentscheidende Spiel um den Klassenerhalt beim ärgsten Verfolger Arminia Ochtrup.

SWH-Tore: Maximilian Beumer (11), Johannes Beumer (4), Maik Mense (4), Christian Mühlenkamp (3), Lukas Bexten (3), Mario Lepke (2), Julian Steens (1).