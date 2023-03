Das nächste Endspiel für SW Havixbeck

Der erste Schritt ist getan, der nächste soll nun folgen: In der Vorwoche gewann die erste Handballmannschaft von SW Havixbeck ihr erstes Alles-oder-Nichts-Spiel in eigener Halle gegen die harmlose Truppe der HSG Ascheberg/Drensteinfurt deutlich mit 32:18. Am Sonntag genießen die Schwarz-Weißen erneut Heimrecht, dieses Mal aber in der Baumberg-Sporthalle. Und wieder ist es ein Endspiel, denn die dritte Mannschaft des Emsdetten steht in der Tabelle der Münsterlandliga direkt hinter dem Team von SWH-Trainer Florian Schulte. Der Anwurf erfolgt um 18 Uhr.

„Eine dritte Mannschaft ist immer eine Wundertüte. Ich denke aber, dass einige Emsdettener keine Lust auf die Partie in fremder Halle an einem Sonntagabend haben werden. Deshalb glaube ich an einen Erfolg für Schwarz-Weiß“, sagt Havixbecks Co-Trainer Florian Mühlenkamp.

Ausgerechnet in dieser wichtigen Partie wird Jonas Lügering fehlen. Der torgefährliche Rückraumspieler, der auch gerne im Eins-gegen-Eins den Abschluss sucht, ist im Urlaub. Mühlenkamp nimmt seinen Mitspieler in Schutz: „Jonas hat noch nie aufgrund eines Urlaubs gefehlt. Das ist jetzt zwar blöd, aber es gibt keinen Vorwurf.“ Außer Lügering sind alle Mann an Bord.

Krasser Außenseiter ist die zweite Handballmannschaft von SW Havixbeck am Samstag, wenn sie um 17 Uhr beim ungeschlagenen Spitzenreiter der Münsterlandklasse SG Steinfurt antritt. Im Hinspiel hatten die Schwarz-Weißen beim 20:33 nicht den Hauch einer Chance.

Die Damen von SW Havixbeck sind am Wochenende ebenfalls im Einsatz. Am Sonntag um 18 Uhr treten sie beim direkten Tabellennachbarn der Münsterlandklasse SG Steinfurt 2 an, der allerdings drei Pluspunkte mehr auf dem Konto hat. Den ersten Vergleich verloren die Schwarz-Weißen mit 18:24.