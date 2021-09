Der Sieger verblüfft sie alle

„Jetzt schaut euch das mal an, der schwitzt noch nicht einmal!“ Manfred Feldmann, Mitorganisator und Moderator beim ersten Appelhülsener Landlauf fiel fast das Mikro aus der Hand, als Alexander Schill an ihm vorbei ins Ziel flog. Mit einer Zeit von 33:36 Minuten hatte der Steinfurter soeben die Ziellinie überquert und den Zweitplatzierten Thomas Bardtke von der BSG LVM Versicherung Münster (35:37 min.) sowie den Dritten Lothar Bitz von TriFinish Münster, der 37:11 min. benötigte, deutlich hinter sich gelassen. Beppo Winkelsett, der das Führungsfahrrad vor Alexander Schill gesteuert hatte, war heilfroh, dass die Hetzjagd beendet war: „Mann war der schnell.“

Der 25-jährige Sieger, der noch in Borghorst wohnt und nächste Woche nach Burgsteinfurt umzieht, erzählte anschließend seine spannende Geschichte: „Ich war früher Fußball-Torhüter, Laufen war für mich eigentlich immer der Horror. 2013 habe ich dann aber irgendwie das Laufen für mich entdeckt und plötzlich Spaß daran gefunden. Das ist jetzt mein Sport, meine Leidenschaft.“

Appelhülsener Landlauf 2021 Das Urteil der Läuferinnen und Läufer des ersten "Appelhülsener Landlaufs" fiel einhellig aus: Diese Veranstaltung war top. Foto: Johannes Oetz Und was sagt sein Trainer zu seiner Leistung? „Ich habe keinen Trainer, ich bin vereinslos. Man muss halt diszipliniert sein, wenn man gute Zeiten laufen möchte.“ Die lief er schon in der Vorwoche beim Volksbank-Münster-Marathon: 2:50 Minuten benötigte er für die 42,195 km. Im Ziel sah er einen Flyer vom Appelhülsener Landlauf. „Also bin ich hier hingekommen, um meine bisherige Bestzeit über 10 km zu brechen.“ Die stand bis Sonntag noch bei 36:27 min. „Ich wollte unter 35 Minuten bleiben.“ Das ist dem Läufer, der kurz vor dem Überqueren der Ziellinie seiner Freundin noch eine Kusshand zuwarf, mit einer Verbesserung um fast 3 Minuten ja wohl ziemlich gut gelungen.

Bei der Siegerehrung der Frauen über 10 Kilometer hatten auch zwei Damen aus den Baumbergen Grund, sich richtig dolle zu freuen. Es gewann Barbara Menßen vom Lauftreff Hohenholte in 47:37 min., Dritte wurde die Natascha Schürmann von Arminia Appelhülsen. „Ich bin sehr zufrieden, auch mit der Zeit. Ich bin mal 46:47 min. gelaufen, daher sind die 47:37 wirklich gut“, so Barbara Menßen. Auf dem Siegerpodest hat sie noch nicht so oft gestanden. „Im Jahr 2017 habe ich mal den Steinhart 500 in Burgsteinfurt gewonnen“, erinnert sich die Havixbeckerin über ihren Erfolg bei diesem anspruchsvollen Crosslauf, bei dem 28 Kilometer überwunden werden müssen. 2:21:08 Stunden benötigte sie damals.

Über eine erst kurze Laufkarriere blickt hingegen Natascha Schürmann zurück. „Ich habe vor zwei Jahren an unserem „Jahr100Lauf“ teilgenommen. Das war mein erster Wettkampf. Daher freue ich mich natürlich sehr, dass es heute so gut geklappt hat.“

Richtig gut klappte es auch beim Portugiesen Antonio Henrique, der über 5 Kilometer in 20:32 min. gewann. „Eigentlich wollte ich nur meine Landsmännin Judite Campos begleiten. Doch dann lief es bei mir so gut, dass ich dachte, dann gebe ich jetzt halt noch mal Gas“, erzählte der Läufer der Laufsportfreunde Münster lachend, der vor kurzem bei den FLVW-Meisterschaften auf der Bahn über 1500 m in der Altersklasse 60 gewonnen hatte.

Seine Mitläuferin Judite Campos vom Lauftreff Hohenholte wurde bei den Frauen über 5 km in 21:19 min. Zweite. Schneller war nur die erst 13 Jahre alte Sarih Beckmann: Das Talent von der LG Brillux Münster freute sich über Gold und eine Zeit von 20:48 min.