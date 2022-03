Derby zwischen Fortuna und SWH findet nicht statt

Das Nachbarschaftsderby zwischen den A-Ligisten Fortuna Schapdetten und SW Havixbeck am kommenden Sonntag fällt aus. Die Schwarz-Weißen sagten die Partie ab. In seinem Team gebe es drei Coronafälle, so SWH-Trainer Mario Zohlen. Der Nachholtermin steht bereits fest: Nun sollen die beiden Teams am 18. April (Ostermontag) aufeinandertreffen, Anstoß ist um 15 Uhr. Die Schapdettener warten damit weiter auf ihren ersten Pflichtspiel-Einsatz nach der Winterpause. Zuerst war die Heimpartie gegen Eintracht Münster coronabedingt abgesagt worden, dann die Partie bei der DJK Mauritz.