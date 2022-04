Ein Sieg, zwei Remis, eine Niederlage

Mit Frauen-Landesligist GW Nottuln, Bezirksligist SV Bösensell, A-Ligist Fortuna Schapdetten und B-Ligist Arminia Appelhülsen waren am Gründonnerstag vier Fußballmannschaft aus den Baumbergen im Einsatz.

Frauen-Landesliga

GW Nottuln - SpVgg Vreden

3:0

„Wir haben nicht unser bestes Spiel auf den Platz gebracht, am Ende aber doch souverän gewonnen“, bilanzierte GWN-Trainerin Anna Donner. Selbstverständlich gewesen sei das nicht: „Vreden war gut in die Rückrunde gestartet.“ Maja Bergmann brachte die Gastgeberinnen nach Vorarbeit von Josefine Höppener in Führung (28.). Fünf Minuten nach der Pause erhöhte diese selbst mit einem unhaltbaren Schuss aus 20 Meter auf 2:0. Dann machte Nora Kersting per Kopf nach Flanke von Isabel Ueding alles klar (77.). Die Grün-Weißen hätten noch höher gewinnen können. Bergmann hatte noch drei gute Chancen, Sophie Ahlers traf die Latte.

Am Ostermontag um 15 Uhr geht es für die Nottulnerinnen schon wieder weiter – im Pokalwettbewerb steht das Halbfinale auf dem Programm. Zu Gast sind die Grün-Weißen beim Ligakonkurrenten Union Wessum, der ebenfalls zur Spitzengruppe der Landesliga zählt.

Bezirksliga 12

SV Bösensell - Germania Hauenhorst

1:1

Die Gastgeber waren kurz vor der Pause durch einen Konter über die Außen nach einem Flachpass in die Mitte in Führung gegangen (44.). Es war die erste zwingende Chance für eine der beiden Mannschaften in einer recht zerfahrenen Partie. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer Einbahnstraßenfußball in Richtung Hauenhorster Tor. „Die Mannschaft hat sich zerrissen“, sollte Jürgen Leifken, Vorsitzender der SVB-Fußballabteilung, nach dem Schlusspfiff sagen. Und sie wurde belohnt: Nach einem Handspiel im Hauenhorster Strafraum ließ Marvin Janning dem gegnerischen Keeper keine Chance (75.). Zu mehr als dem Ausgleich reichte es aber nicht mehr. „In der Hinrunde hätten wir das Spiel gewonnen, aktuell fehlt uns das Glück“, so Jürgen Leifken.

Für eine Überraschung wollen die Bösenseller am Ostermontag sorgen, um 15 Uhr laufen sie bei der im gesicherten Mittelfeld angesiedelten Spielvereinigung Emsdetten auf. Erneut wird der SVB auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen müssen. Linus Leifken hat sich zudem bereiterklärt, trotz großer beruflicher Belastung wieder auszuhelfen.

Kreisliga A 3 Münster

1. FC Gievenbeck 2 - Fortuna Schapdetten

5:1

Eine heftige Niederlage musste die Elf von Christopher Muck bei der Westfalenliga-Reserve des 1. FCG einstecken. Peter Stüve brachte die Hausherren in der 24. Minute in Front, Allan Seferovic legte nach einer Stunde Spielzeit nach. Nur zwei Minuten darauf erzielte der erst nach der Pause eingewechselte Marvin Linke den Schapdettener Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es aber nicht für die Gäste. Auf der Gegenseite machten die Gievenbecker durch Tore von Stüve (84.) und Vincent Vögler (86./90.) alles klar.

In Schapdetten kommt es am Ostermontag zum Baumberge-Derby, wenn um die Fortuna um 15 Uhr SW Havixbeck empfängt. Der auf Rang sechs in der Tabelle geführte Platzherr geht als Favorit in die Partie gegen den Tabellenzehnten. Den ersten Vergleich gewannen die Fortunen mit 5:2. Einen Sahnetag hatte damals Mats Lengers erwischt, der gleich vier Tore zum Sieg beisteuerte.

Kreisliga B 2 Ahaus/Coesfeld

Fortuna Seppenrade 2 - Arminia Appelhülsen

2:2

Die Gäste verloren zwei Punkte im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg. Michael Arnsmann hatte die Fortunen sechs Minuten nach der Pause in Führung geschossen. Durch zwei Tore von Timo Beughold (56./61) drehten die Arminen die Partie innerhalb von fünf Minuten. Am Ende sollte das jedoch nicht reichen: In der Nachspielzeit traf Lukas Gudorf zum Seppenrader Ausgleich. „Das war durchaus verdient“, so der Kommentar von Gästetrainer Marcus Thies. „Schon in der ersten Halbzeit hatte Seppenrade genügend Torchancen. Wir haben heute nicht gut gespielt.“