Endlich wieder Reitturnier in Havixbeck

„Der Verein erwacht aus dem Dornröschenschlaf. Das tut richtig gut. Eine Freundin von mir beschreibt das Gefühl als ein inneres Blumenpflücken“, sagt Judith Henrichmann und lacht herzlich. Sie und ihr Kernteam von 15 Mitstreitern freuen sich auf drei Tage schönen Reitsport.

Dabei haben die Havixbecker in diesem Jahr vor allem die Amateure und die Kinder im Blick. „Die Profis konnten in der Corona-Zeit ja immer weiterreiten“, so Judith Henrichmann, die eine Entwicklung im Reitsport festgestellt hat, die nicht nur sie nachdenklich macht: „Ich habe gelesen, dass 30 Prozent der Amateure für dieses Jahr ihre Turnierlizenz nicht beantragt haben. Auch deshalb werden wir die Nenngebühren fast unverändert lassen. Wir verzichten beispielsweise auf die Hygienegebühr, die von vielen anderen Vereinen inzwischen erhoben wird.“

Im Vergleich zu den letzten Turnieren sind in diesem Jahr nur drei Turniertage angesetzt. „Das hat einerseits damit zu tun, dass der 1. Mai auf einen Sonntag fällt. Andererseits wollen wir aber wieder behutsam reinkommen.“

Ein S-Springen wird es in diesem Jahr nicht geben. Dafür aber zwei M-Springen. Das Ein-Sterne-M beginnt am Freitag um 16.30 Uhr, das Ein-Sterne-Stilspringen am Samstag um 16.45 Uhr.

Im Dressurbereich geht es bis zur Klasse L hoch. Sportlich besonders interessant dürfte die Dressurprüfung der Klasse L* - Trense sein, die am Samstag um 9 Uhr in der Halle beginnt.

Für den Nachwuchs gibt es in Havixbeck mal wieder viele Möglichkeiten, Turniererfahrung zu sammeln. Allen voran natürlich beim Junior-Cup der Turniergemeinschaft (TG) Baumberge. Bei diesem kombinierten Wettbewerb ist das Springen am Samstag für 13 Uhr angesetzt, die Dressur für 14.30 Uhr. Direkt im Anschluss um 15 Uhr findet die Siegerehrung statt.

„Neu haben wir in diesem Jahr einen Führzügel-Wettbewerb Cross-Country für die Kleinsten mit ins Programm aufgenommen, der am Sonntag um 12.30 Uhr stattfindet“, erzählt Judith Henrichmann, um auch noch auf eine weitere Prüfung hinzuweisen: „Ganz kurzfristig haben wir uns für Samstagabend etwa ab 18.45 Uhr auch dazu entschieden, einen Jump and Run-Wettbewerb anzubieten. Einer reitet dabei durch den Parcours und übergibt anschließend an den Läufer des Teams, der den Parcours zu Fuß bewältigen muss“, berichtet die Organisatorin. Keine Frage: In Havixbeck dürfte am Wochenende auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

Übrigens: In Havixbeck ist nach dem Turnier vor dem Turnier: Schon zwei Wochen später, am 14. und 15. Mai, richtet der Reitverein unter der Leitung von Michael Beckmann sein Voltigierturnier aus.