Es läuft einfach nicht

In der Münsterlandliga kommen die Handballer von SW Havixbeck einfach nicht in Tritt. Am Sonntag unterlag das Team von Trainer Florian Schulte der Zweitvertretung der HSG Kattenvenne/Lengerich deutlich mit 20:31 (10:14).

SWH-Trainer Florian Schulte plagten vor dem Spiel Aufstellungssorgen, denn Spielmacher Christopher Wiesner meldete sich grippekrank. Außerdem fehlte Moritz Stumpe. Kurzerhand rekrutierte Co-Trainer Christian Mühlenkamp Jan-Philipp Schürmann und Lukas Bäumer aus der Zweiten. Beim Warmmachen schwante Florian Schulte beim Blick auf den vollen Gäste-Kader nichts Gutes. „Das wird heute schwer“, hatte er Spieler erkannt, die ihm aus seiner früheren Trainer-Tätigkeit beim TV Kattenvenne in guter Erinnerung waren. Seine Skepsis sollte bittere Wahrheit werden, denn die bis in die Haarspitzen motivierten Mannen vom Rande des Teuto schlugen ein derart hohes Tempo an, dass die Einheimischen völlig aus dem Konzept gebracht wurden.

Der Großteil der Gäste-Treffer war das Ergebnis ihres schnellen Umschaltspiels per erster Welle. Dabei war es egal, ob die Schwarz-Weißen zuvor einen Treffer erzielt hatten oder am hervorragenden Gäste-Keeper gescheitert waren. In jedem Fall ging es mit hohem Tempo zum Gegenstoß, und die Havixbecker Deckung war heillos überfordert.

Dabei lief es in der ersten Hälfte noch einigermaßen. Aus dem gebundenen Spiel heraus waren die Gäste nämlich gar nicht so gefährlich. Beim Havixbecker 10:14-Rückstand zur Pause schien eigentlich noch nichts verloren.

Nach dem Wechsel ließen die Treffer von Maik Mense und Jan-Philipp Schürmann zum 12:14 noch einmal Hoffnungen aufkeimen, doch die Gäste erstickten diese im Keim. Ohne seinen Mitspieler Christopher Wiesner war Jonas Lügering zwar auffälligster Akteur, blieb aber oft auf sich allein gestellt, weil von den Halben kaum Entlastung kam. Da auch über Außen nicht viel ging, mussten die Hausherren in eine bittere Niederlage einwilligen.

Nun hoffen die Havixbecker, dass beim wichtigen Auswärtsspiel gegen die HSG Ascheberg/Drensteinfurt am Freitag (16. Dezember) wieder alle Mann an Bord sind.

Tore: Jonas Lügering (4), Mario Lepke (4/1), Maik Wiedemann (3), Bastian Rinklake (2), Maik Mense (2), Julian Steens (2), Florian Schulte (1), Jan-Philipp Schürmann (1), Frederick Leusmann (1).