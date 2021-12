Florian Schulte hat mit SW Havixbeck noch viel vor

„Licht und Schatten“ sieht Trainer Florian Schulte, wenn er auf die Hinserie der Havixbecker Handballer zurückblickt. Einige Siege haben gezeigt, was in den Schwarz-Weißen steckt, einige Niederlagen waren überflüssig.

Florian Schulte sieht Licht und Schatten beim Blick zurück auf die Hinrunde. Doch das Positive überwiegt, und der Coach möchte das Team auch über diese Saison hinaus in seiner Entwicklung begleiten.

Im Handball-Männerbereich ist in den Baumbergen Landesligist Schwarz-Weiß Havixbeck das Maß aller Dinge. Die Mannschaft von Trainer Florian Schulte rangiert zur Winterpause mit 8:8 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.

Schulte hat eine „Hinserie mit Licht und Schatten“ gesehen. Besonders die Niederlage zum Saisonauftakt beim SV Vorwärts Gronau war unnötig. Überschattet wurde sie allerdings von der schweren Verletzung Joshua Schmidts. Die Rückkehr des torgefährlichen Halblinken steht in den Sternen. Das gilt auch für Linksaußen Lovis Stumpe. „Manchmal liefen wir auf der letzten Rille“, erinnert sich SWH-Trainer Florian Schulte ungern an die hohe Niederlage seiner Rumpftruppe beim Spitzenreiter 1. HC Ibbenbüren.

Aber es gab auch viel Erfreuliches zu beobachten: Etwa die drei vorausgegangenen Siege gegen DJK Eintracht Hiltrup, Sparta Münster und SuS Neuenkirchen, die die Havixbecker zurück ins Rampenlicht der Tabelle befördert hatten. Gegen den TV Kattenvenne lief es dann auch wieder hervorragend, ehe es beim Aufstiegsaspiranten TSV Ladbergen erneut eine hohe Niederlage gab. „Da haben wir den Faden verloren und uns zu früh aufgegeben“, analysiert der Havixbecker Coach.

Dass es anders geht, bewies seine Mannschaft im letzten Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TV Vreden. Die Havixbecker mussten sich nach großem Kampf erst in der Schlussphase geschlagen geben. „Das Spiel hätte genauso gut anders ausgehen können“, zollte SWH-Trainer Florian Schulte seiner Mannschaft großen Respekt.

„Wir haben gesehen, was wir können, aber auch, was wir verbessern müssen“, zieht der Havixbecker Trainer positive Motivation aus dem bisher Erreichten. „Wir sind nicht auf allen Positionen gleich gut besetzt“, sieht Schulte einen Grund für die Leistungsschwankungen in seinem Team. „Konditionell müssen wir noch zulegen“, nennt der Trainer eine Baustelle. Auch im schnellen Umschaltspiel und beim Torabschluss sieht Florian Schulte noch Luft nach oben.

Der Trainer hat mit seiner Mannschaft noch viel vor: „Ich möchte auch nächste Saison als Trainer weitermachen“, sendet er dem Verein ein positives Signal. Dabei hofft er, dass die Mannschaft nicht nur zusammenbleibt, sondern sich möglichst weiter verstärkt.