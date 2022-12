Frühes Rendezvous in der Domstadt

Für SW Havixbeck kommen nun die Wochen der Wahrheit. Am Samstag (3. Dezember) geht es zum Mitabsteiger Sparta Münster.

Die Havixbecker, hier Mario Lepke, treffen mit Sparta Münster am Samstag auf eine Mannschaft auf Augenhöhe.

Für die Handballer von Schwarz-Weiß Havixbeck kommen nun in der Münsterlandliga die Wochen der Wahrheit. „Aus den nächsten vier Spielen gegen Sparta Münster, HSG Kattenvenne/Lengerich 2, HSG Ascheberg/Drensteinfurt und HF Reckenfeld benötigen wir mindestens sechs Punkte“, rechnet Havixbecks Co-Trainer Christian Mühlenkamp vor.

Am Samstag, 3. Dezember, geht es zum Mitabsteiger Sparta Münster. Die Partie auf der Sentruper Höhe wird bereits zur Mittagszeit um 13 Uhr angepfiffen. „Ob seitens der Mannschaft anschließend noch Lust auf den Besuch des Weihnachtsmarkts besteht, hängt vom Ausgang des Spiels ab“, scherzt Mühlenkamp. „Mit Münster erwartet uns ein Gegner auf Augenhöhe“, erinnert er sich an die letzte Saison. „Die Spartaner sind allerdings im Gegensatz zu uns gut in die Saison gekommen. Aber wenn wir voll bei der Sache sind, können wir beim Tabellenfünften durchaus etwas holen.“

Aus dem Spiel gegen Everswinkel haben die Habichte ihre Lehren gezogen. „Sparta ist uns in körperlicher Hinsicht ähnlich. Wir müssen diesmal aggressiver rausgehen und die Würfe aus dem Rückraum unterbinden“, fordert der Co-Trainer. „Sollten wir uns einen Vorsprung erarbeiten, müssen wir ihn diesmal besser verwalten“, erwartet er volle Konzentration im Abschluss.

Wenn nicht noch etwas passiert, kann Christian Mühlenkamp am Sonntag mit voller Kapelle antreten.