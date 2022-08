Gleich einige schmerzhafte Abgänge bei SW Havixbeck

Die Wunden sind bei den Handballern von SW Havixbeck nach dem Abstieg aus der Landesliga geleckt. Eigentlich sollte in der Saison 2022/23 der sofortige Wiederaufstieg angepeilt werden, aber nun kommt es doch anders.

„Wir wurden vor der abgelaufenen Saison zu Recht im oberen Tabellendrittel erwartet“, sagt SWH-Coach Florian Schulte. „Das war auch unser Anspruch.“ Schließlich schien das Erreichen eines vorderen Tabellenplatzes mit der Rückkehr der Beumer-Brüder Johannes und Max sowie Neu-Linksaußen Ruben Weltmann kein Problem zu sein. Doch irgendwie, so Schulte, habe die Mannschaft in entscheidenden Spielen Nerven gezeigt. Im Gegensatz zu den Konkurrenten holten die Havixbecker, trotz einiger guter Leistungen, keine Punkte gegen eine der Spitzenmannschaften. Hier machte sich besonders der Ausfall der Leistungsträger Joshua Schmidt und Jonas Lügering bemerkbar, die sich früh verletzten und praktisch die ganze Saison ausfielen.

Diese Zusatzpunkte fehlten, als am Ende einer von der Corona-Pandemie zerfledderten Saison die „Pflichtaufgaben“ auf die Habichte warteten. Nun durften sich die Schulte-Schützlinge keine Blöße geben, taten sie aber. Auf die peinliche Auswärtsniederlage beim als Absteiger feststehenden TV Kattenvenne folgte beim direkten Konkurrenten SC Arminia Ochtrup der endgültige K.o. Der Sieg im Rückspiel war bedeutungslos.

Am 4. September (Sonntag) machen die Schwarz-Weißen in der Münsterlandliga (vormals Bezirksliga) im Heimspiel gegen den SC Nordwalde einen Neuanfang. Neuanfang deshalb, weil sich nach dem Landesliga-Abstieg zahlreiche Spieler abgemeldet haben. Die Beumer-Brüder zieht es zurück zum Oberligisten HSC Haltern-Sythen, Ruben Weltmann heuert wieder bei Adler Münster an, Lukas Bexten versucht sein Glück beim Verbandsligisten ASV Senden und Julian Hölscher verfolgt privat andere Ziele. Schließlich ist Torhüter Robin Gerlach noch auf der Suche nach einem neuen Verein. Damit sind die Schwarz-Weißen ihre Favoritenrolle los. „Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir alle gemeinsam den Betriebsunfall vergessen machen“, macht Florian Schulte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Schließlich hätte es zuvor von einigen Protagonisten anderslautende Bekenntnisse gegeben. Nun aber muss der Havixbecker Handballlehrer die Karten neu mischen und zusammen mit Spielern aus der zweiten Mannschaft versuchen, die Abgänge zu kompensieren. In Zusammenarbeit mit Martin Drewer, dem Trainer der Reserve, bittet er seit dem 1. Juli zweimal in der Woche zum Training. „Das lässt sich ganz gut an“, freut er sich.

Während des dreitägigen Trainingslagers gab es zuletzt bereits Achtungserfolge: Gegen den Neu-Landesligisten DJK Coesfeld gewannen die Schwarz-Weißen mit 25:22 und gegen Landesligist Vorwärts Gronau schlug sich Schwarz-Weiß beim 25:27 achtbar.

Bis zum Start in die neue Saison warten noch zwei weitere Vorbereitungsspiele: Am 27. August (Samstag) geht es zum Rückspiel nach Coesfeld. Ein letzter Test folgt am 30. August (Dienstag) beim Landesligisten SC Westfalia Kinderhaus. „In der letzten Saison haben wir häufig zu viele Tore bekommen“, weiß der Havixbecker Handballlehrer, wo der Hebel anzusetzen ist. In den nächsten Wochen wird er den Fokus auf die Deckung legen. „Im Eins-gegen-Eins müssen wir variabler werden“, erklärt er. Neben der 5:1-Deckung wird auch an der 6:0-Deckung gefeilt. „Hier müssen wir die Abstimmung verbessern“, fügt er hinzu. Nach vorne soll es etwas „betulicher“ gehen. „Die Mannschaft muss sich noch finden. Wenn wir mit ´Hurra´ nach vorne preschen, werden wir uns unnötige Konter fangen. So etwas braucht Zeit“, blickt Florian Schulte voraus.