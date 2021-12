Göcke-Team gelingt die Revanche

Das Baumberge-Derby in der Handball-Kreisliga zwischen Grün-Weiß Nottuln und Schwarz-Weiß Havixbeck ging mit 31:23 (13:11) klar an die Hausherren.

„Wir machen richtig Alarm!“ Dieser Schriftzug ziert die Hose der Havixbecker Zweitvertretung. Für Alarm sorgte am Sonntag aber vor allem Nottulns Jörg Ruhnke (am Ball).

Das Baumberge-Derby in der Handball-Kreisliga zwischen Grün-Weiß Nottuln und Schwarz-Weiß Havixbeck ging mit 31:23 (13:11) klar an die Hausherren. Damit nahmen die Schützlinge von GWN-Trainer Stefan Göcke erfolgreich Revanche für die 26:32-Hinspielniederlage und übernahmen die Tabellenführung. Die Havixbecker Zweitvertretung ist Dritter.

Bis zum 9:9 war die Partie völlig ausgeglichen. Die Nottulner bekamen die von Gäste-Trainer Martin Drewer gut eingestellten Habichte zunächst nicht in den Griff. Die Achse um Jan-Philipp Schürmann, Sebastian van Ledden und Kreisläufer Moritz Albers brachte die Abwehr der Grün-Weißen immer wieder in Schwierigkeiten. Hier wussten sich die Gastgeber häufig nur durch Fouls zu helfen. Aber als Göcke umstellte, bekamen die Mannen aus dem Stiftsdorf die Lücke gestopft und drehten die Begegnung mit schnellen Kontern. Besonders Jörg Ruhnke war es, der die zweite Welle zu zahlreichen Treffern nutzte. Mit einem 13:11-Vorsprung gingen die Göcke-Schützlinge in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Nottulner nun vollends auf und zogen Tor um Tor davon. Die Gäste verdaddelten ihrerseits zahlreiche Bälle, und die Grün-Weißen schlugen gnadenlos per Tempogegenstoß zu.

„Ich hatte meiner Mannschaft in der Pause noch gesagt, dass sie schnell wieder mehr Druck machen sollte. Doch das Gegenteil trat leider ein“, ärgerte sich Drewer über den Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause.

Überragend auf Nottulner Seite war einmal mehr Jörg Runhke, den die Schwarz-Weißen einfach nicht stoppen konnten. Mit elf Toren sicherte er seiner Mannschaft die halbe Miete. Der GWN-Übungsleiter lobte indes den couragierten Auftritt der gesamten Mannschaft. „Egal wen ich brachte, jeder hat großartig gekämpft. Es war kein Substanzverlust festzustellen“, freute er sich. Besonders beeindruckt zeigte er sich vom Comeback des lange verletzten Carsten Weitkamp: „Im Angriff war er verständlicherweise noch etwas gehemmt, aber in der Deckung dafür eine Bank“, stellte er ihm ein Sonderlob aus.

„20 Minuten haben wir dagegengehalten, doch dann war plötzlich der Stecker gezogen“, konnte Drewer nur gratulieren. „Vielleicht war die schwache Trainingsbeteiligung vor diesem Derby ein Grund dafür“, suchte er nach Erklärungen. Dass seine Mannschaft es besser kann, bewies sie in der Schlussphase mit einigen schönen Treffern aus dem Rückraum. Doch mehr als Ergebniskosmetik war es nicht. „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey, hey!“ schallte es nach dem Abpfiff aus der Spielertraube der Grün-Weißen.

GWN-Tore: Jörg Ruhnke (11), Yannis Frye (8/3), Florian Poppe (4), Christoph Bolle (3), Carsten Weitkamp (2), Gerrit Kracht (1), Tobias Last (1), Felix Wottke (1).

SWH-Tore: Maik Mense (4), Thorsten Lejeune (4/1), Maik Wiedemann (3), Jan-Philipp Schürmann (3),Yannik Eschhaus (3), Sebastian van Ledden (2), Moritz Albers (2), David Terwort (1), Tobias Kleinwechter (1).