GS Hohenholte feiert gegen Seppenrade zweiten Testspielsieg

Zweites Testspiel, zweiter Sieg. Also alles gut? Lukman Atalan, Trainer des A-Ligisten GS Hohenholte, war sich da nicht so sicher...

Zweites Testspiel, zweiter Sieg. Also alles gut? Lukman Atalan, Trainer des A-Ligisten GS Hohenholte, war sich da nicht so sicher: „Unterm Strich fand ich die Leistung meiner Mannschaft schon richtig gut. Jedoch, hm. Wir hätten eigentlich mindestens mit 6:0 gewinnen müssen. Leider haben wir es häufig nicht gut zu Ende gespielt.“ Der Mann ist ehrgeizig, keine Frage. Der 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den ambitionierten A-Ligisten Fortuna Seppenrade dürfte nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen GW Marathon Münster zumindest als weiterer Schritt in die richtige Richtung verbucht werden.

Die Gäste, die erst wenige Tage zuvor das Training aufgenommen hatten, rannten ab der ersten Minute dem Ball nur hinterher. Klar, eine Erklärung war der Konditionsrückstand. Allerdings machten es die Platzherren auch richtig, richtig gut. Die Spieler tauschten immer wieder ihre Positionen und versuchten es häufig über die Flügel. Außerdem wurde der Gegner immer wieder früh gepresst. Und so kamen die Chancen: Nach einem Abseitstor von Patrick Wilhelmer (11.) scheiterte Tobias Herkentrup zwei Mal an Fortuna-Torhüter Jan Autering (18., 21.). Nach 29 Minuten zappelte das Leder dann aber doch im Netz der Gäste und Lutz Marquardt durfte sich feiern lassen. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Mario Boonk auf 2:0 (43.).

Nach dem Wiederanpfiff wechselte Atalan fleißig durch. Der Spielfluss ging dadurch etwas verloren. Stephan Waltring und Lutz Marquardt vergaben im weiteren Spielverlauf noch zwei Großchancen. Besser machte es Letzterer zehn Minuten vor dem Abpfiff, als ihm nach einer scharfen Hereingabe von Erik Bernsjann noch der Treffer zum 3:0-Endstand gelang.

„Der Sieg ist hochverdient. Wir hatten 70 Prozent Ballbesitz und haben vieles von dem umgesetzt, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen hatten“, sagte Atalan, der selbst auch eine Halbzeit spielte.

In der Vorbereitung geht es für die Gelb-Schwarzen kommenden Sonntag weiter. Dann soll beim FC Mecklenbeck der nächste Sieg eingefahren werden.