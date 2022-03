GS Hohenholte holt Punkt bei Gievenbeck 2

Drei Tage nach dem 2:2 in Altenberge holte A-Ligist GS Hohenholte auch beim FC Gievenbeck 2 einen Punkt – mit einem 1:1 (1:0) reiste die Elf von Lukman Atalan zurück in die Baumberge. Einen besonders starken Tag hatte Keeper Patrick Hinkerohe erwischt, der nach einer Viertelstunde die einzige Chance der Gastgeber in Hälfte eins vereitelte und nach der Pause weitere Torschüsse zunichtemachte. Auf der anderen Seite vergab Marvin Niehoff zwei gute Möglichkeiten, bevor er – aller guten Dinge sind drei – in der 45. Minute nach einem langen Ball von Mario Boonk in die Spitze die hochverdiente Führung für GSH markierte. Nach der Pause kamen die Gievenbecker besser ins Spiel. Dennoch hätte Hohenholte das 2:0 machen können, doch Bendik Fechner und Niehoff konnten ihre Chancen nicht nutzen. Dann musste Leon Marquardt verletzt raus (66.) und Atalan das Team umstellen. Der am Ende verdiente Ausgleich durch FCG-Knipser Vincent Vögler in der 75. Minute kam nach einem Abwehrfehler zustande – „ein dummes Ding“, so Atalan.