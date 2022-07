GS Hohenholte: Kein gutes Spiel in neuem Korsett

A-Ligist GS Hohenholte hat auch sein zweites Testspiel verloren. Drei Tage nach der 1:2-Heimniederlage gegen Wacker Mecklenbeck hatten die Gelb-Schwarzen am Sonntag bei Fortuna Seppenrade (Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld) mit 0:4 (0:1) das Nachsehen.

Die Partie war aus Gästesicht ein Test im doppelten Sinne. Trainer Lukman Atalan ließ im ungewohnten 3-4-2-1-System spielen. Den Hohenholtern war das neue Korsett erkennbar ungewohnt. Dazu kam, so der Coach, dass viele Spieler noch im Urlaub oder noch nicht wieder fit waren. Akteure aus der zweiten Mannschaft halfen aus.

Die Gastgeber kamen besser ins Spiel. Mike Mühlberger traf in der 17. Minute zum 1:0. Kurz darauf hatte Hohenholte Glück, als der Ball aus dem Gewühl heraus an die Latte ging (20.). Dann kamen sie selbst zu ihren ersten Chancen. Lutz Marquardt scheiterte aus spitzem Winkel (25.), in der Folge Leon Marquardt an Seppenrades Keeper (37.). Dann traf Lutz nach Vorarbeit von Leon das Außennetz (43.).

Nach der Pause machte Fortuna wieder Druck. Tammo Harder machte drei Minuten nach dem Seitenwechsel mit einer Bogenlampe das 2:0, sechs Minuten darauf legte Mühlberger aus spitzem Winkel nach. Doch die Hohenholter ließen die Köpfe nicht hängen. GSH-Spitze Patrick Wilhelmer traf aus 25 Metern die Latte (68.), zwei Minuten später fiel nach einem Seppenrader Konter das 4:0. Mario Boonk (73.), Henning Gausmann (84.) und Wilhelmer (90.) hatten den Ehrentreffer für GSH auf dem Fuß, doch er blieb den bis zum Schluss kämpfenden Gelb-Schwarzen verwehrt.