GS Hohenholte läuft in Nienberge auf

Mit einer Woche Verspätung waren die Fußballer von GS Hohenholte am Sonntag in die A-Liga-Saison gestartet. Nur zwei Tage nach dem 1:1 im Heimspiel gegen den SV Herbern 2 muss die Elf von Lukman Atalan schon wieder ran. Am heutigen Dienstag wird die am ersten Spieltag ausgefallene Partie beim SC Nienberge nachgeholt, Anpfiff ist um 19 Uhr. Die Gastgeber hatten ihren Saisoneinstand bei der SG Selm mit 1:3 verloren.

GSH und SCN sind alte Bekannte, sind beide im Sommer aus der nun aufgelösten Staffel A 3 des Fußballkreises Münster in die A 2 gewechselt. In der vergangenen Saison spielten die Hohenholter auf eigenem Platz 1:1 gegen Nienberge. Das Rückspiel verloren sie mit 1:2, nachdem sie fast 90 Minuten zu zehnt gespielt hatten – Timo Nolte hatte nach zwei Minuten als letzter Mann seinen Gegner am Trikot festgehalten.

„Nienberge ist eine geschlossene Mannschaft, der Teamgeist ist überragend“, sagt GSH-Trainer Atalan und warnt vor den schnellen Stürmern Cedric Eisfeldt und Adam Ouedraogo. Generell sei der SCN ein Team auf Augenhöhe. Allerdings: „Es kommt immer darauf an, wie die beiden Mannschaften drauf sind.“

Die Ausfallliste von GSH ist ein wenige kürzer geworden. Jeremias Lefert und Lionel Oberbeck sind wieder mit dabei. Auf Frederik Luke, Bendik Fechner, Lutz Marquardt sowie Niklas und Tobias Nolte müssen die Gäste weiter verzichten.