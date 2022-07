GS Hohenholte löst das Finaltag-Ticket

Hohenholte

Am dritten Spieltag der Gruppe A fuhr Turnierausrichter GS Hohenholte den zweiten Sieg ein: Deutlich mit 7:1 (2:1) setzten sich die Gelb-Schwarzen am Mittwochabend gegen den B-Ligisten SV Welbergen-Langenhorst durch und ziehen damit als Gruppenerster in die Finalrunde am Samstag (30. Juli) ein.

Von Johannes Oetz