GS Hohenholte macht es richtig gut

A-Ligist GS Hohenholte ist bereit für den Start der Saison 2022/23: Im letzten Testspiel setzten sich die Gelb-Schwarzen am Mittwochabend deutlich mit 5:1 (4:0) gegen Eintracht Münster durch. Hohenholtes Trainer Lukman Atalan war nach dem Abpfiff der Partie gegen den A-Ligisten aus der Parallelstaffel mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Das sah schon ganz gut aus. Die Tore waren allesamt sehr schön herausgespielt.“ Vor allem der Treffer zum 3:0 hatte dem Übungsleiter bestens gefallen, da diese Situation zuletzt häufig trainiert worden war: „Stephan Waltring hat Leon Marquardt in dieser Szene blind angespielt. Leon flankte dann scharf nach innen in den Rückraum, wo Jeremias Lefert lauerte und den Ball unten links platzierte.“ Doch auch die Treffer von Marvin Wesseler (2), Marvin Niehoff und Stephan Waltring gefielen dem Übungsleiter. Einen Kritikpunkt hatte er aber auch: „Wir hätten noch viel mehr Tore erzielen müssen.“