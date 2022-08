GS Hohenholte macht es richtig gut

GS Hohenholte schlug sich zwar mehr als achtbar, am Ende hatte der heimische A-Ligist gegen den Westfalenligisten Westfalia Kinderhaus aber doch keine Chance.

Der Kinderhauser Dzan Alic zieht mit dem Ball am Fuß in Richtung Hohenholter Tor: Timo Nolte, Frederik Luke und Leon Marquardt (v.l.) lassen ihm allerdings keine Ruhe.

Die Sensation blieb – wie erwartet – aus: Mit 0:3 (0:1) verlor A-Ligist GS Hohenholte am Dienstagabend das Zweitrundenspiel im Kreispokal gegen den Westfalenligisten Westfalia Kinderhaus und kann sich daher nun ganz auf die Meisterschaft konzentrieren. Die Gelb-Schwarzen zeigten in dieser Partie eine sehr gute Leistung, die die Hohenholter optimistisch auf die nächsten Aufgaben schauen lässt.

„Meine Mannschaft hat das gegen einen Westfalenligisten super gemacht und sehr diszipliniert gespielt. Wir hätten in der ersten Halbzeit auch ein Tor erzielen können. Danach wäre es sicherlich ein anderes Spiel geworden, da die Kinderhauser vielleicht nervöser und wir heißer geworden wären“, philosophierte Hohenholtes Trainer Lukman Atalan.

Die Partie begann indes so, wie sie von allen Beteiligten erwartet worden war. Der Westfalenligist übernahm direkt das Kommando, hatte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und drängte die Gelb-Schwarzen hinten rein. Und als Luis Haverland nach zehn Minuten den Favoriten in Führung gebracht hatte, deutete Vieles auf eine klare Angelegenheit für Kinderhaus hin.

Doch es kam anders: Nur 120 Sekunden später lupfte Marvin Niehoff den Ball zu Patrick Wilhelmer, der das Leder indes ganz knapp nicht erwischte. Das wäre für die Westfalia sehr brenzlig geworden.

In der Folge suchten die Gäste weiter die entscheidende Lücke in der GSH-Abwehr, doch die Viererkette der Atalan-Elf machte einen klasse Job. Für den Westfalenligisten gab es kein Durchkommen, GSH-Torhüter Yannick Boonk wurde kein einziges Mal ernsthaft geprüft.

Und dann wäre es fast passiert. Praktisch mit dem Pausenpfiff wurde Jeremias Lefert mit einem langen Ball bedient. Hohenholtes Nummer 44 zog einfach mal ab und traf den Pfosten. Dusel für Kinderhaus!

Nach dem Wiederanpfiff zogen die Gäste das Tempo an und erhöhten den Druck. Trotzdem konnte der A-Ligist aus den Baumbergen sein Tor lange erfolgreich verteidigen, ehe in Minute 79 der eingewechselte Montasar Hammami für das 2:0 und damit die Vorentscheidung sorgte. Drei Minuten vor dem Abpfiff machte Florian Graberg dann mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand den Deckel drauf.

Am kommenden Sonntag geht es für die Hohenholter direkt mit einem weiteren Highlight weiter, denn im Nachbarschaftsduell gibt Bezirksliga-Absteiger SV Bösensell seine Visitenkarte auf dem Teltheide-Sportplatz ab. „Das wird natürlich ein ganz anderes Spiel, da wir uns in dieser Partie nicht so weit zurückziehen werden“, warf Lukman Atalan schon einmal einen Blick voraus.