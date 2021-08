GS Hohenholte mit Auftaktsieg

Der Startschuss ist gefallen. Am Freitagabend hat der 8. Volksbank-Baumberge-Cup in der Teltheide in Hohenholte begonnen. Das Auftaktspiel bestritten in der Gruppe A der SC Nienberge und Brukteria Rorup.

Am heutigen Samstag (7. August) geht es in der Gruppe B weiter. Nach der Begegnung zwischen Fortuna Schapdetten und dem BSV Roxel 2 (Anstoß um 14 Uhr) steht noch die Partie zwischen SW Havixbeck und und GW Nottuln 2 auf dem Programm (16 Uhr). Am Sonntag (8. August) sind wieder die Teams der Gruppe A an der Reihe: Um 14 Uhr trifft der SC Nienberge auf den SV Langenhorst-Welbergen. Im zweiten Spiel des Tages ist GS Hohenholte um 16 Uhr gegen den SV Brukteria Rorup gefordert. Am Montag ist Ruhetag, ehe es am Dienstag mit den Spielen der Gruppe B weitergeht.