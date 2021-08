GS Hohenholte mit Auftaktsieg

GS Hohenholte und der SC Nienberge sind mit Siegen in den Volksbank-Baumberge-Cup in Hohenholte gestartet. Während Nienberge verdient gewann, war der Erfolg des Gastgebers etwas schmeichelhaft.

Der Startschuss ist gefallen. Am Freitagabend hat der 8. Volksbank-Baumberge-Cup in der Hohenholter Teltheide begonnen. Das Auftaktspiel bestritten in der Gruppe A der SC Nienberge und Brukteria Rorup. Der SCN setzte sich verdient mit 3:1 (2:0) durch. Im Anschluss hatte der Turnierausrichter seinen ersten Auftritt gegen den Steinfurter A-Ligisten SV Langenhorst-Welbergen: Nach 90 Minuten feierten die Gelb-Schwarzen einen knappen und etwas glücklichen 3:2 (3:1)-Erfolg.

„Ich denke, dass der Sieg aufgrund der ersten Halbzeit in Ordnung geht. Allerdings muss man auch sagen, dass Langenhorst-Welbergen an Ende noch zwei, drei dicke Dinger hatte. Aber egal, wir sind mit einem Sieg gestartet und das zählt“, erklärte kurz nach dem Abpfiff GSH-Trainer Lukman Atalan, der von Beginn an auf dem Platz stehen musste.

Die ersatzgeschwächt angetretenen Gelb-Schwarzen erwischten einen guten Start und führten schon nach sieben Minuten durch ein schönes Tor von Ferdinand Vogelsang mit 1:0. Der Treffer war wie ein Weckruf für die Gäste, die in der 10. Minute noch knapp das Tor verfehlten, in der 12. Minute dann aber den verdienten Ausgleich markierten. Hohenholte war in der Abwehr in einigen Situationen nicht gut sortiert, wirbelte dafür in der Offensive umso mehr. Tobias Nolte stand in der 17. Spielminute goldrichtig, um auf 2:1 zu erhöhen. Als Stephan Waltring in der 25. Minute das 3:1 markiert hatte, schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Doch GSH blieb hinten anfällig und der Gegner kämpfte. Die Gelb-Schwarzen konnten sich bei ihrem Torhüter Johannes Strohmidel bedanken, dass sie nach einigen guten Paraden des Schnappers mit einer 3:1-Führung in die Kabine gehen konnten.

Nach dem Wiederanpfiff gestaltete der SV die Partie ausgeglichen und kam nach einer Stunde zum verdienten Anschlusstreffer. Bis in die Schlussphase blieb es spannend. Als die Gäste aber drei gute Einschussmöglichkeiten nicht nutzen konnten, blieb es beim knappen Erfolg des Titelverteidigers.

Im ersten Spiel des Abends hatte Nienberge verdient mit 3:1 (2:0) gegen Brukteria Rorup gewonnen. „Wir waren in der Defensive gut organisiert. Das haben die Innenverteidiger sehr gut gemacht und außerdem klasse hinten rausgespielt. Ein Sonderlob hat sich Aaron Timmerhues verdient, der auf der 6 ein richtig gutes Spiel gemacht hat“, lobte SCN-Trainer Gerrit Rolwes. Luca Cavalheri (20.) und Hannes Moritz (28.) besorgten die 2:0-Pausenführung. Aaron Timmerhues zeichnete für das 3:0 (73.) verantwortlich. Mit einem sehenswerten 40-Meter-Schuss erzielte Lukas Wortmann in Minute 76 den Ehrentreffer für die Brukteria.

Am heutigen Samstag (7. August) geht es in der Gruppe B weiter. Nach der Begegnung zwischen Fortuna Schapdetten und dem BSV Roxel 2 (Anstoß um 14 Uhr) steht noch die Partie zwischen SW Havixbeck und und GW Nottuln 2 auf dem Programm (16 Uhr). Am Sonntag (8. August) sind dann wieder die Teams der Gruppe A an der Reihe: Um 14 Uhr trifft der SC Nienberge auf den SV Langenhorst-Welbergen. Im zweiten Spiel des Tages ist GS Hohenholte um 16 Uhr gegen den SV Brukteria Rorup gefordert. Am Montag ist dann Ruhetag, ehe es am Dienstag mit den Spielen der Gruppe B weitergeht.