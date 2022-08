GS Hohenholte nach Elfmeterschießen weiter

Als komplett unnötig bezeichnete David Bussmann das Elfmeterschießen, in das er und seine Jungs von GS Hohenholte im Pokalspiel gegen die DJK RW Milte mussten. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, schnell mit 2:0 geführt und es am Ende unnötig spannend gemacht“, berichtete der Routinier, der den verhinderten Trainer Lukman Atalan im Auswärtsspiel vertrat. Verdient zogen die Gelb-Schwarzen mit einem 8:7-Erfolg nach Elfmeterschießen (3:1) in die zweite Runde ein. Nach den Toren von Paul Bay (7.) und Bussmann selbst (19.), die nach Abprallern mit dem Kopf sowie dem Fuß zur Führung trafen, verpassten es die Gäste, den Deckel draufzumachen. „Aus dem Nichts hat Milte dann zum 1:2 getroffen“, lag der Anschluss (28.) für Bussmann nicht gerade in der Luft. Und obwohl Hohenholte den Gegner gut im Griff hatte und noch vor der Halbzeit durch Jeremias Lefert (32.) zum 3:1 traf, gaben sich die Hausherren nicht geschlagen und kamen im zweiten Durchgang nicht nur zum Anschluss (61.), sondern auch zum Ausgleich (75.). „Wir hatten unsere Chancen und wie es im Pokal dann so ist, trifft der Gegner plötzlich mit jedem Schuss aufs Tor.“ Elfmeterschießen hieß es also nach 90 Minuten, in dem zunächst alle Schützen trafen. Erst den letzten Versuch hielt Yannick Boonk, Patrick Wilhelmer im Gegenzug traf und sorgte so dafür, dass sich die Hohenholter über die nächste Pokalrunde freuen dürfen.