GS Hohenholte „rockt das Ding“

Hier scheitert Jeremias Lefert (l.) zwar noch am Hiltruper Torhüter, in Hälfte zwei brachte der Hohenholter allerdings seine Farben mit 1:0 in Führung.

Einen wichtigen 2:0-Sieg (0:0) fuhr GS Hohenholte gegen den Tabellenvorletzten TuS Hiltrup 2 ein. „Vor allem nach dem Spiel in Albersloh mussten wir zu Hause gegen so einen Gegner drei Punkte holen, um den Anschluss nicht zu verlieren“, erklärte Lukman Atalan. Verdient war es in den Augen des Trainers allemal, immerhin hätte der Erfolg durchaus höher ausgehen können. „Über ein 4:0 zur Pause hätte sich Hiltrup nicht beschweren dürfen.“ Doch wie so oft, stand das eigene Unvermögen, Pech oder der gegnerische Torwart im Weg. So auch bei den Pfostentreffern von Stephan Waltring (15.) und Lutz Marquardt (40.) oder bei dem Foulelfmeter, der von Mario Boonk und im Nachschuss von Marquardt gleich doppelt vergeben wurde (22.). Trotz vieler ungenutzter Möglichkeiten blieb die Nervosität aber aus. „Ich war mir sicher, dass wir das Ding rocken.“ Die Hohenholter konnten sich bei Jeremias Lefert (58.) und Bendik Fechner (80.) bedanken, dass die Gelb-Schwarzen nach dem Wiederanpfiff doch noch trafen und verdient einen Dreier holten.

