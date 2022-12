GS Hohenholte scheidet früh aus

Am Donnerstag wurde das Hallenturnier des Borghorster FC mit dem zweiten Wettbewerbstag fortgesetzt. Es galt, die noch fehlenden vier Teams für die Endrunde am Freitag zu ermitteln. Die Kicker des heimischen A-Ligisten GS Hohenholte mussten die Hallenschuhe jedenfalls nicht mehr in Steinfurt schnüren, denn nach den Niederlagen gegen die beiden Steinfurter A-Ligisten SC Nordwalde (3:4) und den FC Falke Saerbeck (3:5) sowie dem abschließenden 1:3 gegen den Bezirksligisten SV Burgsteinfurt strichen die Gelb-Schwarzen die Segel. Gegen Nordwalde hatte GSH schon mit 0:4 zurückgelegen, als die Aufholjagd gestartet wurde. Die Treffer von Patrick Wilhelmer (2) und Bendik Fechner kamen jedoch zu spät. Gegen Saerbeck trafen dann Paul Bax, Frederik Luke und Patrick Wilhelmer. Für den Ehrentreffer in der Partie gegen Burgsteinfurt zeichnete Torwart Yannick Boonk verantwortlich. „Das Wichtigste ist, dass alle unverletzt geblieben sind“, berichtete der dreifache Torschütze Patrick Wilhelmer. Neben ihm waren noch acht weitere Feldspieler und zwei Torhüter dabei. „Für uns war das eine reine Juxveranstaltung. Wir hatten uns nur ein Mal zuvor zum Training in der Halle getroffen.“ Dennoch trauerte Wilhelmer der vertanen Siegchance im ersten Spiel gegen Nordwalde nach. „Da haben wir die Anfangsphase völlig verpennt und waren überhaupt noch nicht eingespielt. Wenn wir gegen diesen Gegner später gespielt hätten, wäre deutlich mehr drin gewesen.“