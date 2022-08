GS Hohenholte spielt ohne Zielwasser nur remis

Hoch gewinnen müssen hätten die Fußballer von GS Hohenholte ihre Ligapremiere 2022/23 am Sonntagnachmittag gegen die U 23 des SV Herbern. Chancen dazu hatten die Gastgeber allemal.

Die Stürmer der diesmal ganz in Rot spielenden Hausherren liefen die Herberner früh an und kamen damit zu ihren Gelegenheiten. Ferdinand Vogelsang zog das Leder über das Tor (17.). Drei Minuten später verfehlte ein Kopfball von Timo Nolte das Gehäuse von SVH-Keeper Levi Kindermann nur um Zentimeter. Dann rettete Kindermann per Fußabwehr gegen Vogelsang (40.) und kurz vor der Pause köpfte Patrick Wilhelmer am Tor vorbei (45.).

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Spiel: GSH kam zu sehr guten Chancen und traf nicht. Allein in den ersten zehn Minuten hatten sie „allein drei Hundertprozentige“ (Trainer Lukman Atalan) für Marvin Niehoff und zwei Mal Marvin Wesseler.

Dann kamen die Gäste: Erst trafen sie den Pfosten, dann rettete GSH-Keeper Yannick Boonk (72.). Dann aber vollendete Kilian Höring einen Konter mit einem 25-Meter-Schuss (76.). Doch Hohenholte schüttelte sich noch einmal. Kurz vor Schluss nutzte Wesseler eine Ecke von Mario Boonk zum Ausgleich (86.).

„Das Positive ist, dass wir wieder zurückgekommen sind“, so das Fazit von Lukman Atalan.