GS Hohenholte spielt remis in Altenberge

A-Ligist GS Hohenholte hat sich im Nachholspiel beim TuS Altenberge 2 mit einem 2:2 (0:1) vom Tabellenzweiten getrennt. Am kommenden Sonntag spielt die Elf von Lukman Atalan bei der Westfalenliga-Reserve des 1. FC Gievenbeck, Anstoß ist um 17 Uhr.

„Die erste Halbzeit lief nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten“, so Trainer Lukman Atalan über die GSH-Partie in Altenberge. „Das war von uns eine ganz, ganz schlechte erste Hälfte, in der wir auch keine einzige Torchance hatten.“ Die Gäste hatten Glück, dass die Gastgeber nach einem Treffer von Florian Kerelaj (35.) zur Pause nur mit 1:0 führten.

In der Kabine stellte Atalan sein Team um, und nach Wiederanpfiff lief es erheblich besser. Nun gaben die Hohenholter Gas und drängten auf den Ausgleich. Bei einem Pfostentreffer von Marvin Wesseler und einem Kopfball an die Latte hatten die Gelb-Schwarzen noch Pech – und noch mehr, als der TuS mitten in der Sturm- und Drangphase der Gäste das 2:0 (73.) erzielte. Ein Nackenschlag für die Atalan-Elf – aber keiner, der lange Bestand hatte.

Der GSH-Coach wechselte den zuletzt angeschlagenen David Bußmann an, und der brachte die Wende. Nach einem langen Abstoß von Keeper Patrick Hinterohe spielte Bußmann den Ball auf Bendik Fechner, der die Hohenholter mit seinem Anschlusstreffer wieder ins Spiel brachte (80.). Acht Minuten später erzielte Lutz Marquardt wieder nach Vorarbeit von Bußmann den hochverdienten Ausgleich.

GSH: Hinkerohe – Herkentrup (82. Vogelsang), Wildermann (78. Bußmann), Luke, Le. Marquardt – Wesseler (62. Niehoff), M. Boonk, Lefert, Gausmann (46. Lu. Marquardt) – Fechner, Wilhelmer.

Für den kommenden Sonntag hofft Atalan, dass Bußmann wieder soweit fit ist, dass er länger zum Einsatz kommen kann. Ganz verzichten müssen die Hohenholter in Gievenbeck auf Frederik Luke und Tobias Herkentrup, die beide in Altenberge ihre fünfte Gelbe Karte gesehen haben. „Ich denke aber, dass wir da eine vernünftige Elf zusammenbekommen“, ist Lukman Atalan optimistisch. Das Hinspiel verlor GSH mit 0:4, allerdings wurden die Gäste damals von Spielern aus der ersten FCG-Mannschaft unterstützt.

Aktuell liegen die Teams (fast) auf Augenhöhe. Gievenbeck 2 hat nur einen Punkt mehr auf dem Konto.