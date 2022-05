GS Hohenholte unterliegt DJK Mauritz

GS Hohenholte hat das Nachholspiel bei der DJK Mauritz am Ende deutlich verloren. Die Elf von Lukman Atalan unterlag mit 1:4.

GS Hohenholte hat das Nachholspiel bei der DJK Mauritz am Ende deutlich verloren. Die Elf von Lukman Atalan unterlag am Dienstagabend mit 1:4 (1:1).

DJK-Spieler Wenzel Voß schoss die Gastgeber nach 31 Minuten in Führung, doch Patrick Wilhelmer glich nur sieben Minuten später aus. Nach der Pause gelang Nikolas Hüls ein lupenreiner Hattrick. Zunächst traf er vom Elferpunkt zur erneuten Mauritzer Führung (69.). In der Schlussphase der Partie legte er zwei weitere Treffer nach (81./84.).

Die Gelb-Schwarzen verpassten damit die Gelegenheit, den Rückstand auf den Tabellennachbarn und Gemeinderivalen SW Havixbeck auf einen Punkt zu reduzieren, um dann am kommenden Wochenende vorbeiziehen zu können. Denn am Sonntag kommt es an der Roxeler Straße zum Gemeindederby zwischen Hohenholte und SWH, Anpfiff ist um 15 Uhr.