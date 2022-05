GS Hohenholte vergibt Sieg gegen Havixbeck

Torlos endete das Gemeindederby zwischen GS Hohenholte und SW Havixbeck. Die Gastgeber vergaben den Sieg in der ersten Halbzeit. Und verloren einen Spieler durch Ampelkarte.

Torlos endete am Sonntagnachmittag das Gemeindederby zwischen den A-Ligisten GS Hohenholte und SW Havixbeck. Den Gastgebern blieb damit die Revanche für die unglückliche 0:1-Niederlage im Hinspiel verwehrt. Noch dazu werden sie im nächsten Spiel am kommenden Sonntag bei Fortuna Schapdetten auf Stephan Waltring verzichten müssen, der nach zwei Foulspielen die Ampelkarte sah (82.).

„In der ersten Halbzeit hätten wir die Partie schon entscheiden müssen“, trauerte GSH-Trainer Lukman Atalan den vergebenen Chancen der ersten 45 Minuten nach. Patrick Wilhelmer hatte Havixbecks Keeper Christian Thier schon überwunden, verfehlte dann aber das leere Tor (10.). Nur drei Minuten später hatten Thier und seine Vorderleute noch mehr Glück, als ein Schuss von Lutz Marquardt von Innenpfosten zu Innenpfosten ging, ohne die Torlinie zu überschreiten.

Eine Führung der Gelb-Schwarzen wäre verdient gewesen, denn die Atalan-Elf besaß die größeren Spielanteile. „Wir haben es in der ersten Hälfte nicht geschafft, in die Zweikämpfe zu kommen“, sollte SWH-Trainer Jens Könemann später sagen. Ganz chancenlos war aber auch seine Mannschaft nicht: Bevor Tobias Harke in aussichtsreicher Position zum Torschuss kam, spitzelte ihm ein Hohenholter noch den Ball vom Fuß (24.).

Drei Minuten nach der Pause stand GSH-Spieler Marvin Niehoff frei vor Thier, schoss aber zu unplatziert. Die Partie war nun ausglichen, mehr Torchancen ergaben sich daraus aber nicht. „Bei uns kam der letzte Pass nicht“, so Könemann. Das Team seines Kollegen Atalan konnte an die Leistung der ersten Hälfte nicht anknüpfen. Das lag zum einen daran, dass der Sechser Frederik Luke nach einer halben Stunde verletzt vom Platz musste und durch Walt­ring ersetzt werden musste. „Stephan hat das gut gemacht, er ist aber kein Sechser“, so Atalan. Serwen Agirmann hatte schon nach sieben Minuten ausgewechselt werden müssen.

Dennoch hätten die Hohenholter noch immer den Platz als Sieger verlassen können, doch der Schuss von David Bussmann ging daneben (83.).