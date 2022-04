GSH tritt beim SC Nienberge an

A-Ligist GS Hohenholte läuft am heutigen Donnerstag zum Nachholspiel beim SC Nienberge auf, Anstoß ist um 19.45 Uhr. Die Gastgeber, Tabellenzehnter, stehen zwei Ränge über den Gelb-Schwarzen und haben drei Punkte mehr auf dem Konto als GSH.

Das Hinspiel in Hohenholte endete 1:1 (1:1). Patrick Wilhelmer hatte die Elf von Lukman Atalan in der elften Minute in Führung geschossen, der Nienberger Cedric Eisfeldt hatte in der 33. Minute ausgeglichen.