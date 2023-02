Gufäb Hatam vom SV Bösensell meldet sich einsatzbereit

Am Sonntag geht es in der Fußball-Kreisliga A 2 Münster wieder um Punkte. Viele Augen werden sich nach Hiltrup richten, denn dort könnte es zum Comeback des Jahres kommen.

Nach der vergangenen Saison gab es einen großen Umbruch beim A-Ligisten SV Bösensell. Mit einem neuen Trainerduo und einigen Neuzugängen wollte der Bezirksliga-Absteiger wieder besseren Zeiten entgegensteuern. Einer der Hoffnungsträger war Gufäb Hatam. Doch am 4. September verletzte sich der 26 Jahre alte alte Vollblutstürmer schwer: Im Baumberge-Derby gegen GS Hohenholte riss die Achillessehne des linken Beins. „Die Ärzte sagten mir am Anfang, dass ich mindestens neun Monate aussetzen müsse“, erinnert sich der Kicker. Und jetzt das! „Gufäb steht am Sonntag im Meisterschaftsspiel beim TuS Hiltrup 2 wieder im Kader. Fünfeinhalb Monate nach seiner Verletzung, das ist unglaublich. Er hat hart an seinem Comeback gearbeitet. Physiotherapie, Krafttraining, Laufeinheiten – und vermutlich hat er auch sehr gutes Heilfleisch“, freut sich sein Trainer Christian Hester, der mit seinem Trainerkollegen Bernd Westbeld den ehrgeizigen Kicker, der früher für Roxel auch in der Westfalenliga auflief, zuletzt häufiger bremsen musste. „Er befindet sich gerade einmal zwei Wochen im Mannschaftstraining, doch am liebsten hätte er schon die letzten beiden Testspiele mitgemacht.“

„Ich bin froh, dass ich wieder dabei bin. Der Heilungsprozess verlief ohne Komplikationen. Zwar ist die Kraft im linken Unterschenkel noch nicht wieder so da wie im rechten, aber das wird schon noch. Ich habe in den letzten Tagen Sprinttests gemacht, das ging ohne Probleme. Und auch das Mannschaftstraining habe ich gut weggesteckt.“

Am schlimmsten in der Reha-Zeit sei der Spezialschuh („Der war die Hölle“) und das Joggen gewesen („Ich bin kein Fan vom Laufen. Nein, ich hasse Joggen“).

Die Ärzte hätten aufgrund seines guten Heilungsverlaufs die Ausfallzeit immer weiter nach unten korrigiert: von anfangs neun Monaten auf acht, dann sieben – und jetzt fünfeinhalb. In der Torjägerliste der Kreisliga A 2 Münster steht Gufäb Hatam nach sieben absolvierten Partien bei sieben Toren. In Führung liegt Jan Hendrik Möller von der DJK GW Amelsbüren mit 15 Treffern. Der Kollege sollte ab sofort in den Rückspiegel schauen.

Pünktlich zum Re-Start der Meisterschaft könnten witterungsbedingt wieder einige Spiele abgesagt werden. Das betrifft auch die Begegnung von GS Hohenholte gegen den TuS Saxonia Münster, die um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Havixbeck ausgetragen werden soll. „Das liegt aber daran, dass wir einen Corona-Fall in der Mannschaft haben. Wir müssen abwarten, ob da noch einer oder sogar mehrere dazukommen“, sagt Hohenholtes Trainer Lukman Atalan.

Die Spiele am Sonntag in der Übersicht:

BSV Roxel 2 - Fortuna Schapdetten (12.15 Uhr), TuS Hiltrup 2 - SV Bösensell (12.30 Uhr), GS Hohenholte - TuS Saxonia Münster (15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Havixbeck), GW Albersloh – SW Havixbeck (15.15 Uhr).