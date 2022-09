Gufäb Hatam vom SV Bösensell schwer verletzt

Da war die Welt noch in Ordnung: Gufäb Hatam streckt sich hier in der ersten Halbzeit des Derbys in Hohenholte nach dem Ball. Später musste der Bösenseller verletzt raus.

Gufäb Hatam ist ein Torjäger, den jede Fußballmannschaft gerne in ihren Reihen hätte. Mit sieben Hütten führt der Neuzugang des SV Bösensell die Torjägerliste in der Kreisliga A2 Münster gemeinsam mit Jan Hendrik Möller von der DJK GW Amelsbüren an. Zu einem Zweikampf um die Torjägerkanone wird es in dieser Saison allerdings nicht kommen. Und der Grund ist ein sehr trauriger: Im Derby gegen GS Hohenholte zog sich der Stürmer des SVB, der mit zwei Toren sein Team in Führung gebracht hatte, nämlich ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss des linken Beins zu. Geschätzte Ausfallzeit? Neun Monate!

„Ich bin im Rasen hängengeblieben“, erinnert sich Hatam an die schicksalhafte 75. Spielminute. Es ist dabei nicht die erste schlimme Verletzung des in Gievenbeck wohnenden Offensivspielers, der am Mittwoch 26 Jahre alt wurde. In der Saison 2017/18 zog sich der Kicker, der immer für einen Spaß zu haben ist, eine schwere Hüftverletzung zu. Das passierte in einem Westfalenliga-Spiel seines BSV Roxel. „Danach musste ich ein Jahr aussetzen“, erinnert sich Hatam. Im Anschluss kickte er für die Zweite des BSV, bei der inzwischen die heutigen Bösenseller Trainer Christian Hester und Bernd Westbeld das Kommando übernommen hatten. „Wir waren sehr ambitioniert und sind erst Vierter, dann Dritter und zuletzt Vizemeister geworden.“

Bernd Westbeld traf die Nachricht über die Verletzung des Stürmers sehr: „Gufäb ist nicht nur ein Vollblutstürmer, der jede Saison an der 20-Tore-Marke kratzt, er ist auch ein total netter und witziger Kerl. Wir alle wünschen ihm eine schnelle Genesung.“

Am Montag wird Hatam operiert. Vorher wird er sich aber noch das Derby gegen Havixbeck anschauen. „Und später möchte ich auch regelmäßig zum Platz kommen, wobei das mit meiner Orthese nicht so einfach wird“, meint der Kicker. Doch darum sollte sich der Stürmer nicht sorgen: Für Gufäb Hatam wird sich in Bösensell sicherlich ein Fahrer auftreiben lassen.