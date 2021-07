Guter Start für SW Havixbeck

So kann es weitergehen: Mit 3:1 (2:0) gewann A-Ligist SW Havixbeck am Donnerstagabend das erste Testspiel. Gegner SG Telgte II war vor allem in der Anfangsphase völlig überfordert.

So kann es weitergehen: Mit 3:1 (2:0) gewann A-Ligist SW Havixbeck am Donnerstagabend das erste Testspiel. Gegner SG Telgte II war vor allem in der Anfangsphase völlig überfordert. „Die erste halben Stunde ging ganz klar an uns“, berichtete Co-Trainer Jens Könemann. Daran hatte der spielende Coach keinen geringen Anteil: Nach acht Minuten traf Könemann auf Vorarbeit von Tobias Harke zum 1:0, nach 26 Minuten legte Jonathan Klossok für den Übungsleiter zum 2:0 auf.

Dieser kritisierte jedoch, dass die Mannschaft nach 30 Minuten etwas den Faden verloren hätte. „Die Unkonzentriertheiten häuften sich, wir wurden etwas schwächer“, so Könemann.

Zudem steigerten sich die Gäste in Hälfte zwei und kamen durch Julian Keller in der 51. Minute zum Anschlusstreffer. Als in der 78. Minute ein SG-Akteur nach einem Ellbogencheck gegen Jakob Temme die Rote Karte sah und die Telgter in Unterzahl weiterspielen mussten, hatten die Habichte indes wieder etwas mehr vom Spiel. Nach einem langen Ball von Ivo Kötter gelang Philipp Rossmann schließlich noch das 3:1 (87.). „Das Spiel hat seinen Zweck voll und ganz erfüllt, denn die Laufbereitschaft stand im Fokus“, sagte Könemann.

Am Sonntag steht bereits die zweite Vorbereitungspartie für SW Havixbeck an. Um 15 Uhr empfangen die Schwarz-Weißen die Mannschaft von Wacker Mecklenbeck.