GW Nottuln 2 schlägt im Finale BSV Roxel 2

Durch den Finaltag-Verzicht anderer Mannschaften (wir berichteten), durften die beiden Truppen noch einmal ran und nutzten die Gunst der Stunde. Den Turniersieg sicherte sich am Ende die Zweitvertretung von GW Nottuln durch einen 3:1-Finalsieg über Roxel 2. Dritter wurde der SC Nienberge, der GS Hohenholte im Spiel um Platz drei mit 1:0 schlug.

Halbfinale

GS Hohenholte –

BSV Roxel 2 1:3

Überraschend verlor Hohenholte das erste Halbfinale gegen einen Gegner, der in der Gruppenphase alles andere als überzeugt hatte. Zunächst hatte Gelb-Schwarz Roxel im Griff. Mario Boonk konnte einen Strafstoß indes nicht nutzen (10.). In der 24. Minute brachte Ferdinand Vogelsang den Platzherren dann aber doch verdient in Führung. In der Pause wechselte GSH-Trainer Lukman Atalan fünf Mal. Anschließend ging die Ordnung bei den Hohenholtern verloren. Die jetzt defensiv gut stehenden Roxeler bestraften die Nachlässigkeiten eiskalt mit drei Treffern (35., 48., 54.).

9. Volksbank-Baumberge-Cup 2022 Die neunte Auflage des Volksbank-Baumberge-Cups gewann die zweite Mannschaft von GW Nottuln. Foto: Johannes Oetz SC Nienberge –

GW Nottuln 2 1:2

Im Gruppenspiel hatte Nienberge die Nottulner noch mit 3:0 besiegt. Dieses Mal machten es die Grün-Weißen viel besser. „Wir haben stark gepresst und hatten gute Laufwege“, berichtete Nottulns Trainer Mahmoud Abdul-Latif. Paul Schwering (40.) und Tom Overmann (56.) brachten die Grün-Weißen mit 2:0 in Führung. Das Tor für den SCN fiel erst in der Nachspielzeit.

Spiel um Platz 3

GS Hohenholte –

SC Nienberge 0:1

In einem ausgeglichenen Spiel schleppten sich beide Teams mehr oder weniger über den Platz. Der SCN war mit einem kleinen Kader angetreten, weshalb die Spielzeit auf 2 x 20 Minuten verkürzt wurde. Doch auch die Hohenholter hatten keine Körner mehr und mussten in Minute 20 das alles entscheidende Gegentor hinnehmen. „Bei uns fehlte über das gesamte Turnier gesehen die Konstanz. So kann man nicht ins Finale einziehen“, hakte GSH-Trainer Lukman Atalan die Partie schnell ab – und war in Gedanken schon beim Kreispokalspiel: „Nächsten Sonntag im Erstrundenspiel bei RW Milte wollen wir es besser machen.“

Finale

GW Nottuln 2 –

BSV Roxel 2 3:1

Während die Roxeler mit verschiedenen (und kleinen) Kadern in diesem Jahr die Turnierwoche bestreiten mussten, konnten die Nottulner am Finaltag noch einmal mit einer gut bestückten Bank aufwarten. Der BSV beschränkte sich daher auf die Defensive und versuchte mit seinen schnellen Außenspielern, Nadelstiche zu setzen. In der 12. Minute ging GWN etwas glücklich in Führung: Der Distanzschuss von Cedric Reidegeld tickte kurz vor dem BSV-Torhüter aufgrund eines Platzfehlers noch einmal kurios auf und flog über den verdutzten Keeper hinweg in die Maschen. Anschließend hätten die Nottulner direkt auf 2:0 stellen müssen, doch ließen sie zwei Großchancen liegen. Erst Timon Sprenger gelang es in der 28. Minute, im Anschluss an einen Eckball auf 2:0 zu erhöhen. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhielt der BSV einen Strafstoß zugesprochen, nachdem Nottulns Keeper Jannik Fleige einen Roxeler im Strafraum von den Beinen geholt hatte. Der BSV nutzte die Möglichkeit und verkürzte auf 1:2. Nach dem Wiederanpfiff gingen beide Teams auf dem Zahnfleisch. Erst in der Nachspielzeit gelang Aaron Höing mit seinem Treffer zum 3:1 die endgültige Entscheidung. Trotz des Endspielsiegs war Mahmoud Abdul-Latif mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden: „Das Finale haben wir nicht gut gespielt. Die Power und die Griffigkeit fehlten.“

Bei der Siegerehrung dankte Turnierleiter Ewald Bussmann später allen Sponsoren, den Schiedsrichtern, den vielen Helfern sowie den fairen Mannschaften: „Wir haben keine Rote Karte gesehen.“