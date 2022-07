GW Nottuln 2 verliert gegen SC Nienberge zu hoch

Für die Zweitvertretung von GW Nottuln könnte am Donnerstag im letzten Gruppenspiel gegen den BSV Roxel 2 der letzte Auftritt beim 9. Volksbank-Baumberge-Cup anstehen.

Grund: Am Dienstagabend verloren die Grün-Weißen nach der Auftaktniederlage gegen Arminia Appelhülsen nun auch gegen den SC Nienberge. Nach 90 Minuten setzte sich der A-Ligist aus dem Kreis Münster glatt mit 3:0 durch. Das Team von GWN-Trainer Mahmoud Abdul-Latif ist damit Schlusslicht in der Gruppe B und muss am letzten Spieltag seine Partie unbedingt gewinnen und zugleich auf einen Nienberger Erfolg gegen Appelhülsen hoffen.

„Bis zur 50. Minute hat es meine Mannschaft sehr gut gemacht. Doch dann haben wir mit drei individuellen Fehlern dem Gegner das Siegen leicht gemacht“, berichtete Abdul-Latif.

Die Nottulner kamen zunächst gut ins Spiel und hatten in der fünften Minute Pech, dass Tom Overmann mit seinem Schuss nur den Pfosten traf. In der Folge hatte auch Dennis Paul zwei erstklassige Möglichkeiten, die er allerdings nicht nutzen konnte.

Nach dem Seitenwechsel pressten die Nienberger früher und warteten auf die Fehler der Nottulner. Und sie kamen: In der 55. Minute nutzte Adam Ouedraogo die erste Nachlässigkeit für die SCN-Führung. Sechs Minuten später erhöhte Timon Stude auf 2:0. Mit dem dritten Nienberger Treffer durch Nick Münder (70.) war die Partie entschieden.

„Jetzt wollen wir das letzte Spiel auf jeden Fall gewinnen, denn die Mannschaft braucht ein Erfolgserlebnis. Sollten wir am Samstag nicht mehr in Hohenholte dabei sein, dann trainieren wir eben“, hat Abdul-Latif schon einen Plan.