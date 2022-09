Harter Brocken für SW Havixbeck

Zu einem Treffen zweier Absteiger kommt es am Sonntagabend in der Baumberge-Sporthalle, wenn SW Havixbeck die DJK Eintracht Hiltrup empfängt

Handball: Mitabsteiger Hiltrup kommt am Sonntag

Eine komplette Sieben hat Florian Schulte, Trainer der ersten Handballmannschaft von Schwarz-Weiß Havixbeck, nach dem Abstieg in die Münsterlandliga verloren. Zudem sind Christopher Wiesner und Jonas Lügering noch verletzt. Zu allem Unglück zog sich Lasse Nowak im Training noch einen Achillessehnenriss zu. „Die Vorzeichen könnten besser sein. Ich werde mich wohl in der Zweiten nach weiteren Akteuren umsehen müssen“, zeigt sich Florian Schulte nicht gerade zuversichtlich vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Mitabsteiger DJK Eintracht Hiltrup.

„Die Hiltruper haben fast alle Spieler halten können und sind für mich ein ernsthafter Aufstiegskandidat“, erklärt der Havixbecker Handballlehrer und fügt hinzu: „Ich hoffe, dass sich meine Mannschaft in der Deckung verbessert zeigen wird und die Leichtsinnsfehler minimiert.“

Glücklich ist der Coach darüber, dass Maik Wiedemann und Sebastian van Ledden aus dem Urlaub zurück sind. Anwurf in der Baumberge-Sporthalle ist am Sonntag um 18 Uhr.

Die zweite Herrenmannschaft von SW Havixbeck hat an diesem Wochenende spielfrei. Erst am 24. September (Samstag) geht es für sie in der Münsterlandklasse mit dem Auswärtsspiel beim BSV Roxel weiter.