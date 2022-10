Havixbeck 2 wehrt sich tapfer gegen Ligaprimus

Dass die Handballer der Havixbecker Zweiten nach dem Heimspiel gegen die SGH Steinfurt, Tabellenführer der Münsterlandklasse, keinen der beiden Punkte zuhause behalten würden, war ihnen vorher schon klar. Die Gäste hatten alle ihre bisherigen vier Partien gewonnen, die Schwarz-Weißen ihre drei alle verloren.

Dazu kamen Verletzungssorgen bei den Gastgebern: Burkhard Thoms, der Martin Drewer (im Urlaub) auf der Trainerbank vertrat, standen einschließlich Torhüter zehn Spieler zur Verfügung. Am Ende verlor SWH 2 mit 20:33 (11:14) gegen den Ligaprimus.

Dabei war der Außenseiter unverhofft gut in die Partie gekommen. Er ging mit 4:2 (7.), 6:3 (11.) und 7:4 (16.) in Führung, aber dann begannen die Steinfurter die Partie zu drehen. Mit dem 8:7 (18.) sollten die Schwarz-Weißen ein letztes Mal in Führung liegen – vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass David Weiper fünf Minuten später, die Havixbecker lagen nun mit 9:11 zurück, nach einem Foul beim Gegenstoß die rote Karte sah. Als „Allerweltsfoul“ bezeichnete Thoms die Aktion später. „Die rote Karte war regelkonform, aber schon hart. Sie hat uns zusätzlich geschwächt, weil wir nun nur noch zwei Wechselspieler auf der Bank hatten.“

Doch die Köpfe blieben oben, und die Schwarz-Weißen kämpften weiter. Besonders loben sollte Thoms später Keeper Lukas Pölling und die gute Defensivarbeit. Dem Favoriten sei aus dem normalen Spiel nichts eingefallen. Dennoch fiel die Niederlage am Ende erwartet deutlich aus, weil die Gäste ihre Tempogegenstöße gnadenlos effizient nutzten.

SWH-Tore: Lejeune (7), Albers (5), Terwort (3), Hemmerde (2), Klostermann (2), Weiper (1).