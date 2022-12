Havixbeck empfängt GW Amelsbüren

Ihr letztes Spiel vor der Winterpause bestreiten am Mittwoch (7. Dezember) die Fußballer von SW Havixbeck. Gast ist GW Amelsbüren. Die Schwarz-Weißen sind nach der Partie am vergangenen Sonntag besonders heiß.

Die Gastgeber sind nach dem 4:4 bei BW Ottmarsbocholt besonders heiß. „Das waren zwei verlorene Punkte“, blickt Co-Trainer Florian Brocks auf das Spiel am vergangenen Sonntag zurück – und mit Zuversicht nach vorne: „Weil unsere Zweite schon in der Winterpause ist, sind wir personell breiter aufgestellt. Und wenn wir dann noch unsere individuellen Fehler abstellen, bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Amelsbüren drei Punkte holen.“ Es wäre der erste Sieg nach dem 2:1 im Derby bei GS Hohenholte, und der war am 28. Oktober.

Es war der vierte Dreier in bis heute 16 Spielen, die Schwarz-Weißen liegen auf dem 14. und drittletzten Platz der Tabelle. Die Amelsbürener sind Sechster. Dass die Havixbecker dennoch nicht als Außenseiter in die heutige Partie gehen, belegt das Hinspiel: Mit einem 2:2 trennten sich GWA und SWH damals – Jonas Hehn erzielte damals den Ausgleich für die Gäste in der Nachspielzeit. „Das war von beiden Mannschaften ein richtig gutes Spiel“, erinnert sich Brocks.

Bei den Gastgebern hat Ivo Kötter seine Gelbsperre abgesessen und steht wieder im Kader der Schwarz-Weißen. Johannes Francke und Tobias Harke werden aber auch im letzten Spiel dieses Jahres nicht dabei sein. Die beiden Langzeitverletzten werden den Havixbeckern erst 2023 wieder zur Verfügung stehen.