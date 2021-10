„Havixbeck ist favorisiert“

Die Saison in der Handball-Kreisliga begann bereits am 4. September. Aber erst am Sonntag beginnt für GW Nottuln die Spielzeit 2021/22. Vorher äußerte sich Nottulns Coach Stefan Göcke im Interview.

Die Saison in der Kreisliga begann bereits am 4. September. Aber erst am Sonntag (3. Oktober) beginnt für GW Nottuln die Spielzeit 2021/22. Los geht es mit dem Derby bei SW Havixbeck 2. WN-Mitarbeiter Klaus Schulte unterhielt sich mit Nottulns Coach Stefan Göcke.

Hallo Herr Göcke, wieso starten die Grün-Weißen mit vier Wochen Verspätung in die Saison?

Göcke: Wir haben die ersten beiden Spiele verlegt, weil einige Spieler in Urlaub weilten und andere berufsbedingt ausgefallen wären. Darunter hat die Vorbereitung in den letzten sechs Wochen gelitten.

Sind denn nun alle wieder an Bord?

Göcke: Nein. Die Urlauber sind zwar alle wieder zurück, doch plagen sich einige mit Erkältungen herum. Aber es gibt auch Ausfälle: Max Thur ist am Kreuzband operiert worden und fehlt auf unbestimmte Zeit. Carsten Weitkamp und Maximilian Halm werden ebenfalls verletzungsbedingt nicht mitspielen können. Und Yannis Frie ist als Patenonkel am Taufbecken gefordert. Aber mit dem Dülmener Jonas Lechler im rechten Rückraum und dem Bocholter Pascal Dietze, der im Rückraum in der Mitte oder Außen spielen kann, haben wir auch zwei Neuzugänge dabei. Sie müssen sich aber natürlich erst noch einspielen.

Das sind ja nicht die besten Vorzeichen für das Derby . . .

Göcke: Was will man machen? Die lange Vorbereitungszeit hinterlässt halt ihre Spuren. Und irgendwann muss es ja losgehen. Der Spielplan ist ohnehin ziemlich zerfleddert. Ich denke schon, dass wir am Sonntag eine schlagkräftige Truppe stellen werden. Das Spiel wird für uns eine Standortbestimmung sein. Mit 4:2 Punkten aus drei Spielen sind die Havixbecker gut in die Saison gestartet. Sie haben ehemalige Spieler aus der Ersten in ihren Reihen und sind daher favorisiert. Aber wir werden uns nicht verstecken.

Wie meinen Sie das mit dem zerfledderten Spielplan?

Göcke: Aufgrund der Pandemie haben einige Vereine vom Aufstieg am grünen Tisch Gebrauch gemacht. Das führte zur Aufblähung der Liga. Es wurden daher drei Staffeln mit je sieben beziehungsweise acht Vereinen gebildet. Schon Ende Februar sind wir damit durch. Bis dahin wird es immer wieder Spielpausen geben. Unser nächstes Spiel nach der Partie in Havixbeck findet beispielsweise erst am 23. Oktober statt. Aber das kommt mir nicht ungelegen.

Warum?

Göcke: Ich heirate nächstes Wochenende.

Na dann, herzlichen Glückwunsch!