Havixbeck lädt Schapdetten zum Derby

Gastgeber gehen in Derbys normalerweise mit Rückenwind – doch in den Duellen zwischen SW Havixbeck und Fortuna Schapdetten war das zuletzt nicht so. So erinnert sich Fortuna-Trainer Christopher Muck gerne an das 5:2 im letzten Spiel der Schapdettener in Havixbeck und weniger gerne an das folgende 2:4 in der Rückrunde 20/21 auf eigenem Platz gegen SWH. Auf eines aber ist Verlass: auf die Stimmung am Spielfeldrand. So werden die Havixbecker Fans auch am Sonntag, wenn es um 15 Uhr wieder gegen Schapdetten geht, „im Ausnahmezustand“ sein, ist sich Florian Brocks, Co-Trainer der Gastgeber, sicher. Als Drittletzter stehen sie momentan mit dem Rücken zur Wand, doch gerade deshalb komme das Derby „zur richtigen Zeit“, so Brocks. Es werde die Mannschaft bis in die Haarspitzen motivieren.

Zwar müssen die Schwarz-Weißen auf gleich neun Spieler (Verletzte und Urlauber) verzichten, dennoch werde ein schlagkräftiges Team auf dem Platz stehen. An Motivation wird es jedoch auch den Schapdettenern nicht mangeln. „Wir haben etwas wiedergutzumachen“, erinnert Gästetrainer Muck an das 2:4. Die tabellarische Ausgangssituation (die Fortuna steht als Tabellen-Achter um einiges besser da als Schwarz-Weiß) sei auch vor diesem Duell kein Maßstab: „Das ist ein Derby, die Chancen stehen 50:50.“ Verzichten muss Muck weiter auf den verletzten Simon Stüper und auf Mats Lengers (Verdacht auf Bänderriss), der zuletzt gegen den TuS Hiltrup 2 noch einen lupenreinen Hattrick gelandet hatte. Dafür steht Torjäger Johannes Aldenhövel wieder zur Verfügung.