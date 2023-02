Havixbeck, Schapdetten und Bösensell gewinnen

In der Kreisliga A 2 Münster waren am Sonntag vier Teams aus den Baumbergen im Einsatz. Drei von ihnen holten die zuvor erhofften drei Punkte.

TuS Hiltrup 2 –

SV Bösensell

0:1

„Das war kein schönes Spiel. Immerhin konnten wir die drei Punkte entführen“, sagte SVB-Trainer Christian Hester. In der unansehnlichen Partie waren die Platzherren in der ersten Halbzeit galliger. Torszenen gab es indes auf beiden Seiten nicht. Nach dem Wiederanpfiff hatte zunächst Hiltrup mehr vom Spiel, doch SVB-Torhüter Tim Schölling verhinderte mit einer starken Parade den Rückstand (52.). Acht Minuten später, musste auch noch Timo Schröder einen Ball von der Linie kratzen. Danach wurden die Gäste stärker. Zunächst vergab Tim Niesing eine Großchance (74.), ehe Lars Rückel im Strafraum der Platzherren von den Beinen geholt wurde. Marvin Janning ließ sich die Chance nicht entgehen und erzielte das Tor des Tages. Zum Schluss durfte der SVB dann noch einmal jubeln, denn in der letzten Spielminute wurde auch noch Gufäb Hatam nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder eingewechselt.

BSV Roxel 2 –

Fortuna Schapdetten

1:3

In einem schwachen Kreisliga-A-Spiel setzte sich die Fortuna mit 3:1 beim Tabellenvorletzten Roxel durch. Der Platzherr erwischte den besseren Start und ging durch einen verwandelten Handelfmeter früh in Führung (5.). Michael Schlichtmann war der Ball zuvor unglücklich an die Hand gesprungen. In der 22. Minute stand erneut Schlichtmann im Mittelpunkt, der einen Strafstoß – Dominik Ahlers war gefoult worden – sicher zum Ausgleich einnetzte. Kaum hatte die zweite Hälfte begonnen, ging der Gast nach einem Freistoß in Führung. Ahlers krönte seine gute Leistung mit einem Kopfballtor (53.). Als Johannes Aldenhövel schließlich mit einem feinen Lupfer nach Pass von Karlson Fleige auf 3:1 erhöhte (79.), war die Partie entschieden. „Wir sind schlecht gestartet, haben es in der zweiten Halbzeit dann aber viel besser gemacht. Unsere Innenverteidiger Michael Schlichtmann und Robin Wahlers haben unserer Deckung die nötige Sicherheit gegeben“, lobte Fortuna-Trainer Christopher Muck.

GS Hohenholte –

TuS Saxonia Münster

1:2

Lukman Atalan, Trainer von GS Hohenholte, hatte sich den Auftakt definitiv anders vorgestellt. Bei der 1:2-Niederlage (0:0) gegen Saxonia Münster machte sich jedoch vor allem die ausbaufähige Vorbereitung bemerkbar. „Wenn die Trainingsbeteiligung nicht passt, fehlt es natürlich an vielen Dingen. Da braucht es noch, bis wir wieder da sind, wo wir vor der Winterpause waren.” Und so gewannen die Münsteraner, die laut Atalan zwar auch nicht gut, aber eben ein Ticken besser waren, verdient. Nach einem langen Ball durch das Zentrum erzielte die Saxonia das 1:0 (58.). Im Anschluss scheiterten Ferdinand Vogelsang, der nur den Pfosten traf, und Marvin Wesseler im Nachschuss gleich doppelt. Erst in der 75. Minute gelang Patrick Wilhelmer nach einem Freistoß der Ausgleich. Mit dem Punkt wurde es allerdings nichts: Kurz vor dem Ende trafen die Münsteraner zum 2:1 (88.). Besonders bitter für Hohenholte: Für’s Ballwegschießen sah Frederik Luke in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte.

DJK GW Albersloh –

SW Havixbeck

1:2

Mit Kampf, Leidenschaft und Einsatz sicherte sich SW Havixbeck drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Mit 2:1 (1:0) gewann die Mannschaft von Markus Lindner eine insgesamt höhepunktarme und zerfahrene Partie bei GW Albersloh. „Das war aufgrund unserer Personalprobleme nicht zu erwarten. Mit der Unterstützung aus der A-Jugend und unserer Zweiten haben wir aber alles reingeworfen und verdient gewonnen.” Bereits in der zehnten Minute sorgte Ruben Schmitz mit seinem Tor für den perfekten Start: Nach einer Flanke von Tobias Harke drückte er den Ball zum 1:0 über die Linie. Während Armen Tahiri in der Folgezeit gleich zwei Großchancen vergab (35., 40.), traf Albersloh kurz nach der Pause zum Ausgleich (46.). „Wir wussten, dass es in der zweiten Halbzeit schwer wird. Mit dem schnellen Gegentor schwante mir Böses.” Doch nach einer weiteren Möglichkeit, bei der Ruben Schmitz nur die Latte getroffen hatte (73.), machte es Armen Tahiri zehn Minuten vor dem Ende mit einem direkt verwandelten Freistoß besser.