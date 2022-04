Havixbecker bereit für das eigene Turnier

Auf zwei Turnierplätzen überprüften die Reiterinnen und Reiter des RV Havixbeck-Hohenholte am vergangenen Wochenende ihre Form. Für sie war es auch eine Standortbestimmung vor dem eigenen Turnier, das vom kommenden Freitag bis Sonntag (29. April bis 1. Mai) ausgetragen wird.

Beim Reitturnier in Nienberge feierte Mia Henrichmann mit ihren Pferden gleich zwei Top-Platzierungen und einen Sieg. Mit ihrer Stute Barbe le Crabe siegte sie nach strafpunktfreier Vorstellung in einer Springprüfung der Klasse A**. Rang sechs gab es mit Spookayne in einem Stilspringen der Klasse L (Wertnote 7,7) und Platz acht auf Barbe le Crabe (7,6).

Ebenfalls sehr erfolgreich unterwegs war Leonie Kuhlage mit ihren Pferden. Die goldene Schleife gab es für sie mit Last Knight Lacar in einer Springprüfung Klasse L. Knapp verpasste sie den Sieg in einem Punktespringen der Klasse L und wurde Zweite. Platz sechs gab es noch mit La Chiccoletta in einem Punktespringen der Klasse A**. Im selben Springen kam Patricia Wiescher mit Levita auf Rang vier und Nike Hehn mit Castina auf Platz sieben.

Constanze Wecker wurde in einem Stilspringen der Klasse M* mit Conceana Vierte (8,0). Franz Schulze Schleithoff belegte mit Canada in einer Springprüfung der Klasse M** nach strafpunktfreier Runde Rang fünf.

Matilda Frieling freute sich mit Franziska in einem Stilspringen der Klasse E über Rang fünf (7,5). Ihre Mutter Karin Frieling platzierte sich in einer Dressurprüfung der Klasse A* auf Rang sechs (6,6).

Beim Turnier in Olfen-Vinnum zeigte Katharina Münster ihr ganzes Können und gewann eine Dressurprüfung der Klasse A* mit der Wertnote 7,8 auf C‘est la vie. Rang zwei ging an Loreley Wagner und Lemon. Sie erhielten die Wertnote 7,6.