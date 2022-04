Hohe Hürde für Schwarz-Weiß

Die Landesliga-Handballer von Schwarz-Weiß Havixbeck sind punktemäßig wahrlich nicht auf Rosen gebettet. Vier Mannschaften müssen nach dieser Saison den Gang in die Bezirksliga antreten, und die Schwarz-Weißen liegen fünf Spieltage vor Schluss nur einen Zähler über dem Strich (wir berichteten). Da ist jeder Punkt wertvoll. Am Samstag (23. April) reisen die Schützlinge von SWH-Trainer Florian Schulte zum heimstarken TV Vreden, der nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen seine Aufstiegshoffnungen ad acta legen musste.

Das ist allerdings kein Grund für die Schwarz-Weißen, darauf zu spekulieren, dass die Gastgeber nun die Zügel schleifen lassen. Ein Gesuch der Havixbecker auf Spielverlegung angesichts einer dünnen Personaldecke, wurde abschlägig beschieden. Aus privaten Gründen fehlen den Schwarz-Weißen beim Tabellenvierten mit Christopher Wiesner, Frederick Leusmann und Lukas Bexten gleich drei Stammspieler. Besonders schmerzt dabei der Ausfall von Mittelmann Christopher Wiesner. Da fällt es schwer, in des Gegners Halle auf eine Überraschung zu hoffen. „Der TV Vreden ist eine junge, agile und gut eingespielte Truppe“, erinnert sich Havixbecks Co-Trainer Chistian Mühlenkamp an das Hinspiel, das die Schwarz-Weißen erst in der Schlussphase verloren. „Deren Trainer Frank Steinkamp ist schon 18 Jahre auf der Kommandobrücke und versteht es immer wieder, jüngere und ältere Spieler gleichermaßen zu motivieren“, fügt er anerkennend hinzu. Zwar sieht Christian Mühlenkamp die Westmünsterländer am Samstag eindeutig in der Favoritenrolle, doch „wenn sich die Chance ergibt, wollen wir da sein“.

Der Anpfiff in der Vredener Hamaland-Rundsporthalle ertönt am Samstag um 19.45 Uhr.