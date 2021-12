Hohe Hürde für SW Havixbeck

Im letzten Heimspiel des Jahres 2021 wartet auf die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck noch einmal eine ganz besondere Herausforderung. Mit dem TV Vreden ist am Sonntag der Tabellenzweite in der Baumberge-Sporthalle zu Gast

Beim Training am vergangenen Dienstagabend versammelte Florian Schulte, Coach der Landesliga-Handballer von SW Havixbeck, seine Mannschaft zur Manöverkritik nach dem verlorenen Spiel beim TSV Ladbergen um sich. Vieles sei gut gewesen, etwa die Auftakthandlungen, lobte er seine Mannen. Aber ein paar unglückliche Aktionen und unnötige Ballverluste hätten den Gastgebern den Weg geebnet.

Nun tritt am Sonntag der Tabellenzweite TV Vreden in der Baumberge-Sporthalle an (Anpfiff um 18 Uhr). Die Gäste kommen mit der Empfehlung, vor 14 Tagen dem Spitzenreiter 1. HC Ibbenbüren in dessen eigener Halle die erste Niederlage beigebracht zu haben. Vredens Trainer Frank Steinkamp sitzt bereits seit 16 (!) Jahren auf der Kommandobrücke. „Die Gäste gehen hohes Tempo und sind unheimlich schnell im Umschaltspiel. Wir haben nichts zu verlieren, wenn man die Tabelle zum Maßstab nimmt“, erklärt Florian Schulte.