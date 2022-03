Hohenholte holt wieder keinen Dreier

Es hat nicht sollen sein: Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge wollte GS Hohenholte beim BSV Roxel 2 endlich wieder einen Sieg einfahren. Doch daraus wurde nichts. Die Landesliga-Reserve setzte sich auf eigenem Kunstrasenplatz mit 2:1 (0:1) durch. „Nach 45 Minuten hätten wir mit 2:0 oder sogar 3:0 führen müssen. Nach der Pause haben wir die Roxeler aber spielen lassen. So kann man keinen Dreier holen“, sagte GSH-Trainer Lukman Atalan. Im ersten Durchgang brachte Marvin Niehoff den Gast auf Zuspiel von Joel Oberbeck mit 1:0 in Führung (42.). Nur 120 Sekunden später erhielt der BSV einen Foulelfmeter zugesprochen, den Nils Schröder jedoch so schwach schoss, dass GSH-Keeper Yannick Boonk den Ball locker halten konnte. Direkt nach dem Wiederanpfiff ergab sich für den Gast die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Die scharfe Hereingabe von Ferdinand Vogelsang klärte ein Roxeler aber im letzten Moment noch zur Ecke (47.). Danach kippte die Partie: Während Roxel immer stärker wurde, konnte Hohenholte kaum noch für Akzente nach vorne sorgen. So war es am Ende nicht unverdient, dass der Gastgeber nach Treffern von Adenis Krasniqi (54.) und Steve Koslowski (69.) die Punkte in Roxel behielt.